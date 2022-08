No período de 30 dias, Censo na região alcança 8% da população

Coordenador da área aponta dificuldades para contratação de recenseadores; apenas Hortolândia conseguiu ocupar as vagas

O Censo Demográfico 2022, realizado na RPT (Região do Polo Têxtil), atingiu 8% da população ao completar um mês de atividade, nesta quinta-feira.

Coordenador de Área do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) em Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa, Elionai Wilcesky Tosini Neves explica que uma das dificuldades é que nem todas as vagas de recenseador foram preenchidas.

Na região, por exemplo, apenas Hortolândia conseguiu ocupar as vagas, e isso refletiu na execução das atividades, que têm 14,3% do trabalho concluído. As demais cidades precisam de um novo edital para o preenchimento dos postos remanescentes.

Atualmente, Nova Odessa está com 9% das ações concluídas, seguida de Americana com 6,14%. Já Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré estão empatadas com 5,5%.

Agentes estão uniformizados com bonés e coletes azuis – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

“Os recenseadores ainda têm encontrado dificuldade no atendimento, principalmente quando o assunto são condomínios de alto padrão. Entre 10% a 15% dos casos, os moradores não aceitam atendê-los ou não são localizados. No entanto, o que muitas pessoas não sabem, é que o atendimento é obrigatório”, relata.

Segundo ele, o recenseador vai até cinco vezes no mesmo endereço. Depois um supervisor vai ao local para fazer a confirmação e se for comprovado que o atendimento é rejeitado, o morador pode ser multado em até dez salários mínimos.

Neves relata ainda que as informações são sigilosas e serão usadas exclusivamente no desenvolvimento de políticas públicas, pois o critério populacional é utilizado para disponibilizar aos municípios ambulâncias, unidades de corpo de bombeiro, batalhões da Polícia Militar, delegacias da Polícia Civil, vagas em creche e até em UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

Por exemplo, uma cidade com até 150 mil habitantes dispõe de cinco vagas. Já para 200 mil pessoas, as vagas dobram.

IDENTIFICAÇÃO. Os agentes estão uniformizados com bonés e coletes azuis. Também usam crachá com foto, número de matrícula e identidade, inclusive QR Code, que pode ser confirmado por meio do site respondendo.ibge.gov.br ou telefone 0800.721.8181.

Os entrevistados respondem perguntas relacionadas à quantidade de pessoas que moram na casa, informações sobre trabalho, fontes de renda, crianças na escola, entre outras.

A coleta regular será realizada até 31 de outubro. O coordenador informa que todos os domicílios deverão ser visitados, desde os bairros mais populosos até as regiões rurais. Incluindo ainda ilhas, comunidades quilombolas e indígenas.