No Japão, ex-moradores da região se dizem contra realização de jogos

Relatos ouvidos pelo LIBERAL demonstram contrariedade com realização de Olimpíada em Tóquio, evento que tem início na próxima sexta-feira; país tem vacinação lenta

Às vésperas da abertura dos Jogos Olímpicos, Tóquio aumentou as restrições por conta do aumento de casos de coronavírus. A capital japonesa entrou em novo estado de emergência e o público nos eventos esportivos foi proibido. Ex-moradores da região que estão no Japão se dizem contra a realização da Olimpíada sem ampla cobertura vacinal.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Ex-moradora de Americana e residente em Tóquio, a analista de comércio exterior Mayara Assumpção, de 32 anos, acredita que aspectos culturais ajudaram a controlar a pandemia.

Mayara, que vive na capital Tóquio – Foto:

“Os japoneses atendem rigorosamente o que lhes é solicitado pelos governantes. Como o Japão é um país bem antigo, eles já possuem costumes adquiridos com o tempo, como o uso de máscara quando gripados. Isso facilitou muito a contenção dessa pandemia, mesmo considerando a densidade populacional aqui de Tóquio”, avaliou.

Outra faceta cultural, porém, acabou sendo um entrave para frear as novas infecções em um momento crucial. Entre os países ricos, o Japão tem a vacinação mais lenta, situação que tem raiz em uma resistência da população.

Operador de torno em uma montadora, João Paulo Gasparoti, de 33 anos, de Americana, elogiou a atuação do governo japonês contra a pandemia, mas avalia que o país peca em relação à imunização.

João, que é de Americana e hoje vive em Hamamatsu – Foto:

“Noto que a maioria é contra [a realização dos Jogos], assim como eu. Se já estivessem todos vacinados, eu apoiaria a realização, a exemplo do que ocorreu na Eurocopa onde os jogos tiveram uma grande quantidade de torcedores nos estádios”, disse o operador, que reside na cidade costeira Hamamatsu e possui um canal no YouTube onde compartilha curiosidades sobre o país asiático com a esposa, o “Ele & Ela no Japão”.

RESISTÊNCIA. O Japão demorou dois meses para aprovar a aplicação do primeiro imunizante contra Covid, enquanto outras nações da Europa já estavam vacinando. Mesmo depois de iniciada, a cobertura teve avanço lento. No início de junho, cerca de 2% da população havia recebido as duas doses, percentual que cresceu para 17% neste mês.

A lentidão está relacionada a uma resistência da população a imunizantes, que remonta a ocorrências de reações adversas no século passado. Com isso, o governo japonês também é extremamente cauteloso ao aprová-los no país.

Silvia Funayama, de 45 anos, avalia que faltam também equipes capacitadas para a aplicação das vacinas. Ex-moradora do Parque Novo Mundo, em Americana, ela reside na cidade de Toyohashi, onde trabalha em uma empresa de autopeças.

Silvia, de Americana, que vive na cidade de Toyohashi – Foto:

“É complicado, eu penso no lado dos atletas que precisam trabalhar. Mas eu acho que deveriam ter cancelado, pois o mais bacana disso tudo, e que dá forças aos atletas, é o público”, opinou.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

INFECTADO. O barbarense Ricardo Souza, de 39 anos, também vive na cidade de Hamamatsu e atua como empreendedor com uma doceria on-line. Ele e a esposa testaram positivo para Covid há um mês. Os dois estão bem, mas ficaram psicologicamente abalados ao enfrentar a doença.

Ricardo, de Santa Bárbara, que chegou a testar positivo – Foto:

“Eu até cogitei ir ver os Jogos antes da pandemia, mas agora nem se eu ganhar os ingressos eu vou”, brincou o empresário.

Ele visitou o Brasil em dezembro de 2020, e notou que a principal diferença entre os países em relação à pandemia é a conscientização. “Independente da minha posição sobre as Olimpíadas, eu amo o Brasil, não existe lugar no mundo melhor que nossa terrinha, e vou torcer muito pelo nosso país nesses Jogos”, brincou.