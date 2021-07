No exterior, ex-moradores da região relatam retorno da vida pré-pandemia

O avanço da vacinação contra o coronavírus em diversas nações tem possibilitado um afrouxamento de restrições e o retorno da vida pré-pandemia. O verão no hemisfério norte vive um cenário de queda da obrigatoriedade do uso de máscaras, funcionamento normal do comércio e até mesmo aglomerações, contam ex-moradores da região que estão no exterior. Ao mesmo tempo, a circulação da variante Delta, identificada inicialmente na Índia, tem provocado aumento nas infecções em alguns países.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Os Estados Unidos comemoraram em 4 de julho o feriado de independência. Mesmo sem atingir a meta do presidente Joe Biden de alcançar cobertura de 70% da vacinação até esta data, as solenidades da data ocorreram normalmente no país. A barbarense Raíssa Rodrigues da Silva, de 25 anos, contou ao LIBERAL que foram registradas inclusive aglomerações equivalentes ao período pré-pandemia durante as festividades.

“Confesso que ainda é estranho ver gente aglomerada. A máscara é opcional”

Raíssa Rodrigues da Silva, de Santa Bárbara, que vive nos Estados Unidos – Foto: Arquivo Pessoal

“Restaurantes, mercados e comércios já estão atendendo com capacidade máxima. Confesso que às vezes ainda é estranho ver muita gente aglomerada e a máscara se tornou opcional, exceto no aeroporto e no avião”, contou Raíssa, que vive no estado de Maryland.

O país tem cerca de 67% dos americanos adultos com pelo menos uma dose, e é o segundo no mundo em termos absolutos de imunizados. Proporcionalmente à população, contudo, está na 13ª posição.

Um dos desafios para a ampliação da vacinação no país é a politização da imunização. Por conta disso, diversas medidas de incentivo foram adotadas, com a oferta por exemplo de cervejas e ingressos a quem se vacinar. Raíssa é motorista de aplicativo, e contou que houve uma parceria com o app Uber, com corridas gratuitas para receber as doses.

As variantes, que já fazem os casos aumentar na Europa, não são preocupação nos EUA. “Com sinceridade, não existe preocupação alguma e eu não vejo mais campanhas de prevenção das variantes, a vida aqui está seguindo normal”, comentou a barbarense.

Já na Espanha, um dos países que viveu colapso na primeira onda, no ano passado, o aumento de casos entre faixas etárias mais jovens tem acendido o alerta para o risco de novas restrições. As infecções cresceram 85% em relação às semanas anteriores, mas isso não veio acompanhado de reflexo nas internações e mortes.

A vacinação está avançada o suficiente para a máscara ter deixado de ser item obrigatório há duas semanas. Contudo, a imunização ainda não alcançou boa parte dos mais jovens, que estão vulneráveis ao avanço das variantes. Se 89% da população com mais de 40 anos já recebeu ao menos uma dose, a cobertura cai para 14% entre os jovens de 20 a 29 anos.

Jornalista de Americana, André Luis Cia, de 46 anos, mora há dois anos e meio em Barcelona. Ele recebeu a segunda dose esta semana, mas vê com preocupação o aumento de casos e o risco de novo isolamento.

“Como liberou, o pessoal quis extravasar. É possível que vá ter outros confinamentos”

André Cia, de Americana, que mora na Espanha, onde casos cresceram recentemente – Foto: Arquivo Pessoal

“Aqui sempre foi muito restrito, a polícia multa, e sempre se respeitou muito. Mas como liberou, o pessoal quis extravasar, e isso prejudicou. Se estivesse respeitando, não teria que estar regredindo. Mas pelo que vemos do cenário é possível que vá ter que fazer outros confinamentos, infelizmente”, lamentou o jornalista.

O designer de produto Jhonatan Henrique Zacchi, de 27 anos, de Nova Odessa, mora em Londres. Ele disse que o atual lockdown, decretado em janeiro, está avançando para etapas menos restritivas. Atualmente, podem se reunir até 30 pessoas em locais abertos.

Jhonatan contou que o governo lançou mão da tecnologia para monitoramento de casos, com um aplicativo que rastreia a propagação da doença e alerta as pessoas quando estão próximas de alguém que foi infectado.

“A população se mostra satisfeita com o governo e como ele tem lidado com a vacinação” Jhonatan Henrique Zacchi, de Nova Odessa, que vive atualmente no Reino Unido – Foto: Arquivo Pessoal

“Os locais fechados que atendem ao público solicitam aos frequentadores que façam check-in e deixem seus dados no local para que o aplicativo consiga rastrear quem o frequentou, e isso tem incentivado a população a voltar ao normal”, contou Zacchi.

A Inglaterra registrou aumento de casos nas últimas semanas, mas que também não se traduziu em sobrecarga ao sistema de saúde. O primeiro-ministro Boris Johnson anunciou fim de grande parte das medidas restritivas a partir de 19 de julho.

Jhonatan avalia que o governo tem monitorado de perto os casos da nova cepa e elogiou o NHS (National Health Service, sistema de saúde gratuito da Inglaterra).

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

“No geral, podemos perceber que a população se adaptou a nova rotina e tem se mostrado satisfeita com o governo e como ele tem lidado com a vacinação e a pandemia”, afirmou o designer.