Natal terá chuva e tempo ameno na região e no litoral do Estado

As comemorações do Natal serão marcadas pelo tempo nublado e pelas pancadas de chuva. Esta é a previsão do Cptec (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos) e do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura), da Unicamp, para a região neste fim de semana. A probabilidade de ocorrer precipitações é de 90%.

O clima também será ameno. A máxima prevista é de 29°C e a mínima deve variar entre 15°C e 18°C. Isso se deve à influência do fenômeno La Niña, que consiste na diminuição da temperatura da superfície das águas do oceano Pacífico. Isso deixa o ar mais frio, reduzindo as temperaturas para a época. Por outro lado, com o oceano Atlântico mais aquecido, há um estímulo na formação de chuvas, a chamada Zona de Convergência do Atlântico Sul.

“Domingo, que é o Natal, e segunda-feira são os dias com alta probabilidade de chuva. E são chuvas fortes, localizadas, que podem trazer transtornos, como alagamentos. Isso se deve ao deslocamento de uma frente fria em áreas de instabilidade”, explica Ana Ávila, meteorologista do Cepagri.

Até mesmo quem vai ao litoral no feriado pode pegar tempestades. “Não vai estragar totalmente a praia. Não são esperados dias inteiros com chuva. Mas também não teremos aquele calor intenso e à tarde há grande possibilidade de precipitações”, conta a meteorologista.

A expectativa do Cepagri é de que as chuvas persistam até o início de janeiro, por conta da influência do La Niña. Depois, as temperaturas devem aumentar, o que pode levar a um verão com média de 0,5°C a mais que nos últimos anos.