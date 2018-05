Na SP-304, caminhoneiros em greve ganham comida

Eram por volta de 15 horas quando a equipe de reportagem do LIBERAL chegou ao trecho da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Americana, onde caminhoneiros se concentraram nesta sexta-feira para, contrariando o anúncio oficial do governo na noite anterior, manterem a paralisação iniciada na última segunda-feira. Nos dois sentidos da via, os motoristas se aglomeraram no acostamento e esticaram faixas. Não houve bloqueio ao tráfego, mas cada veículo de carga que passava pelo local era convidado a encostar e se juntar ao protesto. E, assim, a fila de caminhões chegou quase ao entroncamento com a Rodovia Anhanguera (SP-330)

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

E foi uma recusa a esse “convite” o único episódio da revolta presente no título deste texto. O motorista de uma caminhonete antiga trafegava no sentido Anhanguera. Os caminhoneiros estenderam a faixa sobre a pista para tentar convencê-lo a parar, mas não houve tempo. Ele acelerou, fez uma manobra para desviar dos manifestantes, quase atropelou um deles e partiu ouvindo alguns xingamentos. “Tem sempre alguém pra fazer isso”, disse um dos grevistas.

Já a solidariedade foi vista em mais de uma oportunidade. Durante os cerca de trinta minutos em que a reportagem esteve no ponto de bloqueio, pelo menos três pessoas “comuns” chegaram de carro, encostaram e abriram o porta-malas. Deles saíram garrafas de água mineral, suco, refrigerante, pão e mortadela. “A imprensa tem que mostrar isso. A maioria das pessoas que passa aqui nos apoia. Alguns não gostam, mas isso é normal”, afirmou John Kennedy da Silva.

O motorista fez questão de dizer ao jornal porque não reconhece o acordo firmado entre o governo e entidades que se apresentaram como representantes da categoria para encerrar a greve. “Sindicato e associação não estão no meio dos caminhoneiros para saber o que a gente passada”, completou. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal.JPG

Motorista autônomo há 15 anos, Cristiano Vanderlei de Godoy disse que a redução de 10% no preço do diesel anunciada pela Petrobras não é suficiente. “Tem a questão da cobrança de pedágio pelo eixo suspenso, que foi um golpe do governo de São Paulo na categoria. Eles deixaram de aumentar o pedágio para os carros de passeio e passaram a cobrar da gente, mesmo com o caminhão vazio. Abaixar R$ 0,10 ou R$ 0,15 não resolve o problema”, explica. E o problema, segundo o caminhoneiro, é matemático. As contas do preço do combustível, pedágios e o preço do frete simplesmente não fecham. “Em 2003 eu tinha só um cavalo e puxava carga aqui de Americana para Santos. Fazia R$ 1,5 mil por semana. Hoje, com um conjunto completo eu não consigo fazer isso”, ressalta.

PRECONCEITO. Ele reclama, ainda, do preconceito com a categoria, tratada como um problema antes de o movimento começar. “O caminhão em São Paulo, atrapalha. O caminhão na pista, atrapalha. O caminhão no semáforo, atrapalha. E agora? As pessoas estão descobrindo que o arroz não brota na prateleira do supermercado”, concluiu.