Na região, apenas o comércio de Santa Bárbara abrirá no feriado

O Dia da Independência do Brasil, 7 de Setembro, é um feriado nacional e, por isso, muitos serviços sofrem alterações. Na RPT (Região do Polo Têxtil), até o momento, somente a cidade de Santa Bárbara d’Oeste confirmou funcionamento do comércio em horário especial, das 9h às 15h.

As associações comerciais de Americana e Nova Odessa informaram, na última sexta-feira (2), que as lojas não abrirão na quarta. Já as associações de Sumaré e Hortolândia afirmaram que a situação ainda não está definida.

Em nota, o Sincomercio (Sindicato dos Lojistas e do Comércio Varejista de Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste) informa que os estabelecimentos do varejo em geral representados pela entidade, com sede em Americana e Santa Bárbara, estão autorizados a atender com a presença de funcionários no feriado. Em Nova Odessa, o trabalho não é permitido.

A entidade lembra, no entanto, que para isso é necessário possuir o Certificado de Adesão para Trabalho em Feriados, emitido pelo Sincomercio. Além disso, o empregador deve seguir a legislação municipal e demais normas constantes na CCT (Convenção Coletiva de Trabalho).

Os estabelecimentos que comercializam produtos dos gêneros alimentícios (supermercados e açougues) e as lojas anexas aos supermercados também têm o trabalho autorizado, mas também mediante as condições da CCT.