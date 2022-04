Na região, apenas 38% entregou a declaração do Imposto de Renda

A Receita Federal prorrogou o prazo de entrega da declaração do IR (Imposto de Renda) 2022 para o dia 31 de maio. Antes, a data final era 29 de abril. A mudança foi publicada na edição desta terça-feira do Diário Oficial da União.

“A prorrogação visa mitigar eventuais efeitos decorrentes da pandemia que possam dificultar o preenchimento correto e envio das declarações, visto que alguns órgãos e empresas ainda não estão com seus serviços de atendimento totalmente normalizados”, informa a Receita em seu site oficial.

Além disso, o limite de entrega para quem pretende quitar imposto a pagar por meio de débito automático a partir da primeira parcela também foi adiado, para 10 de maio – anteriormente, o estabelecido era 10 de abril. A opção de pagamento agendado ficará disponível a partir da segunda parcela para quem apresentar a prestação de contas ao Fisco a partir de 11 de maio – e até 31 de maio.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Para quem tem imposto a pagar, o vencimento da cota única ou da primeira parcela também foi adiado para o final de maio. O calendário de restituições, que vai de maio a setembro, está mantido.

Na RPT (Região do Polo Têxtil), a Receita Federal recebeu até a última segunda-feira, menos da metade das declarações do Imposto de Renda 2022 prevista para as cidades de Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia. Foram contabilizadas 89.972 declarações, o equivalente a 37,97% das 236.903 esperadas nos cinco municípios.

O prazo de entrega começou em 7 de março. São obrigados a declarar o IRPF (Imposto de Renda da Pessoa Física) 2022 todos os brasileiros com rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70, mesmo valor do ano passado.

Na região, Sumaré foi a cidade que mais enviou declarações até o dia 4. Foram 23.928. Na sequência está Americana com 23.515; Hortolândia com 18.903; Santa Bárbara d’Oeste com 17.433 e Nova Odessa com 6.193. Quanto antes o contribuinte prestar contas ao Leão, mais cedo a restituição entrará na conta de quem tiver valores a receber.