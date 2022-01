Na região, 3,8 mil motoristas têm até esta quinta-feira para renovar CNH

Pouco mais de 3,8 mil motoristas que residem na RPT (Região do Polo Têxtil) e que estão com a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) vencida entre os meses de março e abril de 2020 têm até a próxima quinta-feira, dia 30, para renovar o documento.

De acordo com o Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo), a renovação das CNHs foi suspensa em março do ano passado devido à pandemia da Covid-19. O serviço, no entanto, foi retomado no último mês de novembro pelo Contran (Conselho Nacional de Trânsito). Desde então, cerca de 17 mil carteiras vencidas já foram renovadas no estado.

Na RPT, 3.824 motoristas estão com a CNH vencida. O número diminuiu consideravelmente desde setembro, quando 59.372 circulavam com o documento expirado.

Sumaré apresenta o maior número de condutores que tiveram a carteira vencida durante a pandemia e ainda não renovaram. São 1.020. Na sequência está Americana com 1.003, Santa Bárbara d’Oeste com 768, Hortolândia com 738 e Nova Odessa com 295.

Os condutores que renovarem suas CNHs até o final de dezembro serão beneficiados pelo novo CTB (Código Brasileiro de Trânsito) que, desde o último mês de abril, ampliou o prazo de vencimento.

Dessa forma, conforme orientações do Contran, um motorista com idade inferior a 50 anos que teve sua carteira vencida antes de a nova legislação entrar em vigor, mas que fizer a renovação após essa data, terá a possibilidade de ter sua carteira com validade de 10 anos, e não de cinco anos, como na regra anterior.

Atenção aos prazos

A infração para quem for flagrado com o documento vencido é considerada gravíssima. Com acréscimo de sete pontos na carteira de habilitação, além do pagamento de multa no valor de R$ 293,47.

Os condutores também devem ficar atentos a outros dois prazos de serviços reabertos que serão encerrados em 31 de dezembro. O prazo para registro e licenciamento de veículos novos adquiridos entre 26 de fevereiro de 2021 e 16 de novembro de 2021.

E o prazo para veículos usados comprados entre 12 de fevereiro de 2021 e 16 de novembro de 2021. Estes devem ser transferidos até o fim deste ano.