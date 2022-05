Na região, 2,9 mil motoristas têm até final do mês para renovar CNH

Motoristas que tiveram a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) vencida nos meses de janeiro e fevereiro do ano passado têm até o final deste mês para renovar o documento. Na RPT (Região do Polo Têxtil), 2.909 condutores encontram-se nessa situação.

Caso não renovem a carteira, esses motoristas podem ser autuados com multa gravíssima. A punição caso o condutor seja flagrado dirigindo nesta situação é de sete pontos na CNH, além de pagamento no valor de R$ 293,47.

De acordo com o Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo), a renovação das CNHs foi suspensa em março de 2020, devido à pandemia da Covid-19. O serviço, no entanto, foi retomado em novembro do ano passado pelo Contran (Conselho Nacional de Trânsito).

Na RPT, Sumaré apresenta o maior número de condutores que tiveram a carteira vencida durante os meses de janeiro e fevereiro do ano passado. São 855. Na sequência está Americana, com 773, Hortolândia, com 571, Santa Bárbara d’Oeste, com 498, e Nova Odessa, que tem 212.

A renovação da CNH pode ser feita de forma online pelo portal do Detran-SP, Poupatempo ou pelo aplicativo do Poupatempo digital. Para realizar o serviço, a pessoa não pode ter nenhum bloqueio no prontuário, como suspensão ou cassação do documento. Se a pessoa optar por fazer o processo de forma presencial, deve fazer o agendamento no portal do Poupatempo, no posto que deseja ser atendido.