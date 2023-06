Na ‘divisa’, buraco de rua vive ‘jogo de empurra’ entre Americana e Santa Bárbara

Moradores de regiões no limite entre Americana e Santa Bárbara d’Oeste têm tido problemas com o abandono das ruas, que têm o cuidado delegado de uma prefeitura para outra. Esta dificuldade é realidade constante em ao menos três bairros.

As ruas Francisco Corat, na Vila Dainese; Domingos Justo, na Vila Omar; e Ângela Carolina Campari Pace, no Jardim Brasília, são algumas das vias em más condições. No dia 3 deste mês, inclusive, o vereador Lucas Leoncine (PSDB) relatou a situação dessas vias através de um requerimento na Câmara de Americana.

Na Rua Ângela Carolina Campari Pace, no Jardim Brasília, asfalto está esfarelando – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Em resposta, a Prefeitura de Americana afirmou que não há um convênio ou acordo entre as cidades para as ruas que ficam no limite. Leoncine afirma que há a necessidade da criação de um convênio entre as partes e que fez a indicação para que isso aconteça. No entanto, aguarda um retorno da Secretaria de Negócios Jurídicos.

Os moradores locais relatam que entram em contato tanto com a Prefeitura de Americana, quanto com a de Santa Bárbara, mas que não há uma medida. Eles relatam que já foram feitos abaixo-assinados e que precisam agir por conta própria. Entre as ações, estão colocar cimento e preencher os buracos com pedras.

“Já vieram as duas [prefeituras] aqui. Santa Bárbara olhou e disse que tinha que falar com o pessoal de Americana. Agora vamos fazer abaixo-assinado de novo e vamos levar aonde precisar”, explica Antônio Marangoni, morador da Rua Francisco Corat.

Na Vila Dainese, a Rua Francisco Corat tem buracos preenchidos com pedras – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

“É um problema, é perigoso para motoqueiro, que machuca se tombar. Se vê o buraco e freia, pode escorrer e cair no chão. Coloco pedra nos buracos para ajudar, mas não para. Coloco todos os dias”, completa.

Em contato feito pela reportagem do LIBERAL, a administração de Americana informou que as prefeituras estão realizando um levantamento de valores. Os setores jurídicos irão analisar a realização de um convênio para o recapeamento das ruas, com prioridade para o Jardim Brasília.

*Estagiário sob supervisão de João Colosalle.