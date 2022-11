Mutirão de negociação de dívidas vai até 30 de novembro, alerta Procon

O Procon de Americana divulgou nesta terça-feira (8) que o Mutirão de Negociação e Orientação Financeira será realizado até o dia 30 de novembro. A ação tem como alvo consumidores inadimplentes junto a bancos ou financeiras, que oferecem descontos e prazos especiais para pagamento da dívida.

O mutirão é promovido pela Febraban (Federação Brasileira de Bancos), junto ao Banco Central, Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor) e Procons de todo o país. As negociações devem ser realizadas diretamente com as instituições financeiras, com cada uma delas tendo suas próprias condições de negócio.

