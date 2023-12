Municípios da RPT se mobilizam para receber moradias do Minha Casa, Minha Vida

Americana está programada para receber 200 moradias a serem construídas no Jardim Nielsen Ville - Foto: Ricardo Stuckert - PR

As prefeituras de Americana, Hortolândia e Santa Bárbara d’Oeste protocolaram projetos de lei autorizando a cessão de áreas públicas para a construção de 850 moradias, por meio do Programa Minha Casa, Minha Vida, do governo federal.

As propostas agora aguardam discussão e apreciação pelos vereadores de cada município.

Americana está programada para receber 200 moradias a serem construídas em um terreno de 16,5 mil metros quadrados na Rua das Maravilhas, no Jardim Nielsen Ville.

O secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano de Americana, Luiz Carlos Cezaretto afirmou que o local possui infraestrutura, incluindo escolas e posto de saúde, para atender às necessidades das famílias.

Município vizinho, Santa Bárbara d’Oeste será contemplada com 250 moradias, que serão construídas no Jardim Gerivá, em uma área de 70,8 mil metros quadrados, na região da Vila Rica.

Já Hortolândia contará com dois novos empreendimentos, totalizando 400 moradias, ambos localizados na região do Jardim Amanda, em uma área no prolongamento da Avenida Princesa Isabel.

Cada unidade habitacional terá um custo de R$ 150 mil, sendo que os recursos para a construção serão viabilizados pela Caixa Econômica Federal.

As prefeituras assumirão a responsabilidade pela cessão dos terrenos, tendo até 150 dias a partir da publicação da portaria, em 21 de novembro, para fornecer os documentos necessários para dar início às obras.

Os beneficiários serão famílias enquadradas na “Faixa 1” de renda, com ganhos de até dois salários mínimos.

Em Americana, serão priorizadas famílias já cadastradas nos programas habitacionais da prefeitura.

Hortolândia, por sua vez, planeja lançar ainda neste mês uma plataforma online para facilitar a inscrição dos interessados.

Santa Bárbara disse que aguardará orientações do Ministério das Cidades.