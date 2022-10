Mulheres são sequestradas ao saírem de shopping em Campinas

Dois assaltantes foram pelos pelo 1º Baep - Foto: 1º Baep/Divulgação

Duas mulheres foram rendidas por quatro assaltantes na saída do estacionamento do Shopping Parque das Bandeiras, em Campinas, por volta das 21h de sábado (8). Segundo a PM (Polícia Militar), elas ficaram em cativeiro por quase 12 horas, enquanto os bandidos realizavam saques e Pix de suas contas bancária, e só foram liberadas às 8h30 de domingo (9).

Uma das vítimas, uma estudante de medicina de Campinas, teve quase R$ 60 mil roubados entre Pix e saques. A outra, uma moradora de Hortolândia, perdeu R$ 1 mil em transações bancárias.

De acordo com o 1º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), dois suspeitos do esquema foram presos nesta segunda-feira (10), no Parque Florença, em Campinas. Um deles morava na casa da frente e outro na residência dos fundos, mas não são parentes.

“Eles se aproveitavam do momento em que as mulheres saíram do shopping sozinhas e esperaram a melhor oportunidade para abordá-las no estacionamento. As imagens de segurança do shopping mostraram que eles chegaram em um veículo I30 e renderam as as mulheres enquanto um deles dava cobertura em uma motocicleta”, disse um policial do Baep.

Segundo ele, pelas imagens, os policiais conseguiram identificar a placa e a localização de dois dos suspeitos. Outros dois criminosos continuam foragidos.

“Acreditamos que esse grupo rendeu outras vítimas”, acrescentou o PM.

O caso foi registrado na DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Campinas.

Em nota, o shopping enfatiza que “o Parque das Bandeiras tomou conhecimento do ocorrido e que segue à disposição das autoridades. O empreendimento reforça que preza pela segurança de todos que frequentam diariamente o shopping”.