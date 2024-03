Mulher e homem são mortos a tiros durante briga em bar de Piracicaba

Confusão começou em frente ao bar, na Avenida Raposo Tavares - Foto: Reprodução vídeo

Uma mulher de 29 anos foi morta a tiros durante uma briga em um bar de Piracicaba na madrugada deste domingo (10). Um dos donos do estabelecimento também foi morto ao tentar intervir na situação. A suspeita é de que o autor do crime seja o ex-namorado da mulher. Ainda não há identificação das vítimas.

O suspeito do crime iniciou uma discussão com a mulher, que seria sua ex-namorada, na calçada de um bar localizado na Avenida Raposo Tavares. O ex empurrou a mulher, momento em que um dos proprietários do estabelecimento interviu na situação.

O homem então sacou uma arma de fogo e disparou diversas vezes atingindo a ex, o dono do estabelecimento e o irmão dele, que é sócio do local. Em seguida o atirador fugiu do local utilizando uma motocicleta.

As vítimas foram socorridas e levadas ao Pronto-Socorro do bairro Vila Cristina. A mulher e um dos proprietários não resistiram aos ferimentos e faleceram. O irmão, que teve apenas ferimentos nos braços, sobreviveu.