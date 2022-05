Mudança em esquema de escolta deve aumentar efetivo da PM nas ruas

De acordo com a portaria, serão nomeados 1.593 novos agentes de escolta e vigilância no Estado

Escolta para audiência no Fórum de Santa Bárbara – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

O governador Rodrigo Garcia (PSDB) publicou, no último sábado, uma portaria que nomeia novos agentes de escolta e vigilância aprovados em concurso da SAP (Secretaria de Administração Penitenciária). Com isso, a PM (Polícia Militar) deixará de acompanhar o transporte de presos no interior e na Baixada Santista.

Comandante do 19º BPMI (Batalhão da Polícia Militar do Interior), com sede em Americana, o tenente-coronel Adriano Daniel disse que se a SAP realmente assumir as escoltas como acontece na capital paulista, o impacto será muito positivo.

“É uma notícia muito boa. Para se ter uma ideia, hoje, de duas a três equipes fazem escoltas por dia em Americana e Santa Bárbara d’Oeste. Com essa mudança, teremos mais policiais nas ruas para garantir a segurança da população”, afirmou.

De acordo com a portaria, serão nomeados 1.593 novos agentes de escolta e vigilância. Em nota, a assessoria de imprensa da Polícia Militar disse que com a desoneração do efetivo da atividade de escolta de presos, o comando de policiamento regional poderá implementar o policiamento destinado ao atendimento de emergência.

Comandante do 48ºBPM/I (Batalhão da Polícia Militar do Interior), em Sumaré, 1º tenente Denis Boschi afirmou que sendo concretizadas as contratações anunciadas pelo governador, os policiais serão imediatamente remanejados para outras atividades, que devem ser divulgadas em momento oportuno.

Neste ano, até o momento, o 48ºBPM/I realizou 871 escoltas de presos. Em todo o ano passado, foram 1.751 e, no ano anterior, 2.172.

Os aprovados em concurso começam a ser convocados pela pasta para treinamento ainda em maio. Ao longo dos próximos meses, os novos agentes serão efetivados para atuação no sistema prisional de forma gradativa.