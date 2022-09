Mudança de seções afeta 11 mil pessoas em Santa Bárbara e Sumaré

O TRE (Tribunal Regional Eleitoral) informou que 11.352 eleitores, espalhados por Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré, terão seus locais de votação alterados para as eleições deste domingo. Em Santa Bárbara, o colégio eleitoral do campus da Unimep (Universidade Metodista de Piracicaba) foi transferido para o Colégio Ideal, enquanto em Sumaré a Escola Estadual Alice Antenor de Souza dá lugar à Escola Estadual Residencial Bordon.

As alterações se dão por motivos distintos. O campus da Unimep foi desativado em fevereiro de 2021. Por outro lado, o prédio da E.E. Alice Mentor de Souza passa por reformas. A mudança em Sumaré é temporária para 2022.

De acordo com as justiças eleitorais das duas cidades, não é necessária nenhuma ação burocrática para votar. Basta comparecer ao local de votação portando título de eleitor e documento com foto. O Colégio Ideal está localizado na Avenida Tiradentes, 11, Centro. Já a E.E. Residencial Bordon fica na Rua Deolindo Basso, Jardim Picerno 1.

A votação deste domingo seguirá o horário de Brasília, com urnas abertas das 8 às 17h. Mais informações podem ser consultadas nos cartórios eleitorais. Em Santa Bárbara d’Oeste, na Rua dos Tupis, 1146, Jardim São Francisco. Também é possível entrar em contato por meio do telefone (19) 3463-4002. Em Sumaré, na Rua Antônio do Vale Mello, 1332, Centro, ou no telefone (19) 3873-7949.

*Estagiário sob supervisão de Diego Juliani.