MPT apura novas denúncias de coação eleitoral em Santa Bárbara e Nova Odessa

O MPT (Ministério Público do Trabalho) de Campinas está apurando novas denúncias de possível coação eleitoral no ambiente de trabalho nas cidades de Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa. Um outro caso já é investigado em Sumaré, conforme LIBERAL divulgou em 11 de outubro.

Em nota, o MPT afirma que após o primeiro turno das eleições, em 2 de outubro, recebeu três denúncias de “abusos por parte dos empregadores na tentativa de coagir os funcionários a votar em determinado candidato”.

O órgão informou ainda que como as investigações estão em curso, não pode passar detalhes das denúncias, bem como os nomes das empresas. Em entrevista recente ao LIBERAL, a procuradora do Trabalho de Campinas, Danielle Olivares Corrêa afirmou que assédio ou coação eleitoral no trabalho é qualquer prática de intimidação, ameaça ou humilhação no intuito de influenciar ou manipular o voto, o apoio, a manifestação e orientação política de trabalhadores no local de trabalho ou em situações relacionadas ao local de trabalho.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Na última terça-feira, o MPT de Campinas, o Ministério Público Eleitoral – Procuradoria Regional Eleitoral em São Paulo -, a Defensoria Pública da União – Defensoria Regional de Direitos Humanos em São Paulo – e a Defensoria Pública do Estado de São Paulo – Núcleo Especializado em Cidadania e Direitos Humanos – divulgaram uma nota conjunta à sociedade alertando para a proibição da prática de assédio eleitoral nas empresas.

Na nota, as instituições manifestam que “o poder diretivo do empregador é limitado pelos direitos fundamentais da pessoa humana, não podendo tolher o exercício dos direitos de liberdade, de não discriminação, de expressão do pensamento e de exercício do voto”, apontando ainda que a Constituição Federal garante a liberdade de consciência, de expressão e de orientação política, protegendo o livre exercício da cidadania por meio do voto direto e secreto.

O empregador que praticar o assédio eleitoral pode ser penalizado, tanto na esfera trabalhista como na esfera criminal, pois os artigos 299 e 301 do Código Eleitoral (Lei nº 4.737/65) definem como crime a prática, podendo resultar em pena de reclusão de até quatro anos.

Saiba como denunciar

Basta entrar no endereço eletrônico www.prt15.mpt.mp.br, clicar no link “denuncie” no topo do site, que será levado direto para o formulário de denúncia, que é sigilosa.