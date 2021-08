MP vai apurar caso de constrangimento sofrido em supermercado de Limeira

Homem negro de 56 anos foi obrigado a tirar suas roupas para provar que não havia furtado mercadorias do mercado

O Ministério Público de Limeira instaurou nesta segunda-feira (9) um inquérito para apurar o constrangimento sofrido por um homem negro em uma loja da rede de supermercados Assaí da cidade.

Cliente foi abordado por um funcionário e obrigado a se despir para provar que não havia furtado o mercado – Foto: Reprodução

A investigação da Promotoria acontece após a divulgação de vídeos em redes sociais do cliente, de 56 anos, aparecendo de roupa íntima para provar não ter furtado mercadorias do estabelecimento. O caso aconteceu na sexta-feira (6) e o cliente registrou um boletim de ocorrência no sábado.

Segundo nota da Promotoria, o cliente foi “submetido a tratamento discriminatório, desumano e degradante.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

Foi dado prazo de 15 dias para que matriz e filial da empresa esclareçam os fatos, informando os dados dos envolvidos na ocorrência, as providências adotadas e se há interesse em firmar Termo de Ajustamento de Conduta para reparar os danos morais e sociais difusos gerados à sociedade de consumo e aos direitos humanos.

Na portaria de instauração, os promotores Rafael Augusto Pressuto, Hélio Dimas de Almeida Júnior e Luiz Alberto Segalla Bevilacqua citam a Constituição Federal e a Declaração Universal dos Direitos Humanos nos trechos que fazem referência à proteção ao ser humano contra tratamentos desumanos ou degradantes. Para os membros do MP, o caso representa ainda afronta à Política Nacional das Relações de Consumo.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Em nota divulgada nas redes sociais, o Assaí se desculpou pela “abordagem indevida” ao cliente. “Assim que soubemos do ocorrido, entramos em contato com a família para nos desculpar e nos colocar à disposição para qualquer necessidade”, disse a rede.

O atacadão afirma que abriu, ainda no fim de semana, um processo interno de apuração. Foi realizado o afastamento do empregado responsável pela abordagem e nesta segunda-feira o funcionário foi desligado da rede.⠀

“O caso nos deixa a certeza de que precisamos reforçar ainda mais nossos processos e treinamentos, pois já é exigido de todos(as) dentro das unidades o respeito irrestrito às pessoas e aos direitos humanos e não admitimos qualquer forma de abordagem constrangedora”, trouxe a nota. “Reiteramos que não são toleradas abordagens com qualquer juízo de valor em relação a classe social, orientação sexual, raça, gênero ou qualquer outra característica. Valorizamos e respeitamos a diversidade em todas as suas formas de expressão”.