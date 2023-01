MP denuncia 13 pessoas de Americana e Santa Bárbara por atuação em quadrilha

A Promotoria de Justiça de Cordeirópolis apresentou denúncia contra 38 pessoas acusadas de participarem de uma quadrilha especializada no furto e roubo de caminhonetes Toyota Hilux e SW4, que chegam a custar mais de R$ 300 mil. Ao menos 13 delas são de Americana e Santa Bárbara d’Oeste.

O grupo foi alvo da operação Alto Luxo, realizada pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Limeira, no ano passado. A investigação da polícia e a acusação do Ministério Público, apresentada no dia 9, buscaram enquadrar os suspeitos no crime de organização criminosa, por entender que havia um grande número de pessoas envolvidas e divisão de tarefas e hierárquica.

A apuração diz ter identificado que a suposta quadrilha era estruturada a partir de núcleos, que envolviam do comando do grupo a funções como a de escolta dos veículos furtados, desmanche das caminhonetes e destruição de vestígios. As peças dos veículos eram retiradas e vendidas no mercado como se fossem lícitas ou novas.

Operação em novembro de 2022 encontrou desmanches usados pela quadrilha – Foto: MPSP / Divulgação

Ao menos 11 dos suspeitos estão relacionados a endereços em Santa Bárbara, segundo relatório policial. A maior parte foi apontada pela polícia como envolvida nos furtos de Hilux.

Dois homens, por exemplo, agiam em dupla. Em aproximadamente um minuto, realizavam o furto usando uma chave mixa e um módulo de ignição próprio. Ambos foram presos em Jaguariúna.

Outro acusado chegou a ser preso por duas vezes no período de dez dias com caminhonetes furtadas, em Cordeirópolis e Limeira. Quando foi preso com uma Hilux que havia sido levada de Americana, policiais o encontraram utilizando luvas.

Além destes três envolvidos, um grupo de quatro moradores de Santa Bárbara realizava a subtração dos veículos de luxo, mas de maneira mais violenta.

Segundo a Polícia Civil, a quadrilha passou a contar com assaltantes por conta da “escassez de furtadores”, mais habilidosos em levar os veículos sem serem percebidos. O grupo mais violento fazia os assaltos armado, ameaçando as vítimas.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Os quatro foram presos em maio do ano passado, em Santa Bárbara, após roubarem uma Hilux em Americana. Um deles disse ser integrante da facção PCC (Primeiro Comando da Capital).

Os alvos de Americana atuavam também na logística da organização criminosa, segundo as investigações. Um deles foi flagrado em interceptação telefônica escoltando uma Hilux furtada e dando orientações sobre que caminho ela deveria seguir. Outro alvo da cidade utilizava um caminhão para transportar peças para desmanches em Araras e Piracicaba.

Segundo a Promotoria, a quadrilha alugava barracões em cidades como Limeira, São Carlos e Indaiatuba, além de Araras e Piracicaba, para as atividades de desmanche sob o pretexto de que pretendia realizar nos locais conserto de elevadores. “Usava documentos falsos nos contratos locatícios ficando somente um mês no mesmo lugar, saindo sem pagar aluguel”, detalhou o MP.

ALTA INCIDÊNCIA. As investigações tiveram início após o aumento nos furtos e roubos de Hilux na macrorregião de Campinas. Segundo informações de registros policiais, foram mais de 400 veículos do modelo levados no 1º semestre de 2022.

Em novembro, uma análise exclusiva do LIBERAL em cerca de 6 mil boletins de ocorrência de furto de veículo em Americana mostrou que o número de Hilux levadas por ladrões disparou durante a pandemia. Em 2020, foram sete furtos, que subiram para 41, em 2021, e para 74 até setembro do ano passado.