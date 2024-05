Motoristas podem ter desconto de 20% na Área Azul em Americana e Santa Bárbara

Promoção é válida aos motoristas que fizerem o pagamento do serviço via Google Pay

Para o desconto, pagamento na Área Azul ter que ser feito via Google Pay - Foto: Marcelo Rocha_Liberal

Usuários da Área Azul em Americana e Santa Bárbara d’Oeste poderão obter desconto de 20% no valor da tarifa cobrada, até o dia 21 de julho. A promoção é válida aos motoristas que fizerem o pagamento do serviço via Google Pay, por meio do aplicativo Zul+, plataforma digital da Estapar, que explora o estacionamento rotativo nos dois municípios.

“Seja no débito ou no crédito, quem utilizar o serviço durante este período, através do Google Pay no app Zul+, terá esse benefício inédito”, resumiu Marcella Mosquini, Head de Marketing da Estapar.

O objetivo, segundo ela, é estimular o uso dos meios digitais que hoje estão disponíveis aos usuários da Área Azul.

Durante os dois meses de vigência da promoção, que começou no último dia 21, o desconto de 20% será concedido a quem pagar o valor limite de até R$ 11,40. Caso o tempo de permanência ultrapasse essa soma, o usuário não terá o abatimento ofertado.

A condição essencial para obter o benefício é a ativação da Área Azul por meio do aplicativo Zul+, com o pagamento via Google Pay (apenas em celulares Android).

Para tanto, basta fazer o download do Zul+ e da Carteira do Google. Ambos estão disponíveis nas lojas virtuais de aplicativos presentes nos celulares com sistema Android. Feito isso, na hora de colocar créditos para uso do serviço, é só escolher o Google Pay como forma de pagamento. Dessa maneira, o desconto estará garantido, desde que o valor não ultrapasse os R$ 11,40.