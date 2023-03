Motoristas da região gastaram R$ 3,9 milhões para manter veículos em 2022

RPT tinha no ano passado 725.932 veículos, frota 2,6% maior do que em 2021 - Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Motoristas da RPT (Região do Polo Têxtil) desembolsaram, no ano passado, R$ 3.931.714,182 para manter os veículos próprios. O montante é quase 14% maior que o valor investido no período anterior – R$ 3.452.000,747 -, de acordo com dados do IPC (Índice de Potencial de Consumo) Maps nas cidades de Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia.

Segundo Marcos Pazzini, responsável pelo IPC Maps, a alta dos custos pode ser explicada pelo aumento significativo dos valores dos combustíveis entre os anos de 2021 e 2022, bem como a valorização dos veículos novos e usados e maior necessidade de manutenção.

“Como muitas famílias passaram a usar o veículo, seja carro ou moto, para serviços de delivery ou transporte por aplicativo, as despesas passaram a pesar mais no orçamento doméstico”, afirma.

Pazzini destaca que, no Brasil, possuir um veículo é sinônimo de gastos. “Já de cara, o motorista tem que arcar com os valores de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) e IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) se o veículo for novo.”

Depois, afirma, tem o IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores), despesas de registro e licenciamento, seguro e manutenção, que envolve abastecimento, pneus, peças, acessórios.

Para tentar reduzir os custos, ele sugere ao motorista fazer manutenção preventiva. “Fazer a manutenção do veículo conforme o plano sugerido pelo fabricante é a melhor receita para se diminuir os custos.”

Para quem roda muito, como os motoristas de aplicativos, outra sugestão diz respeito ao tipo de combustível. “Em alguns momentos, a gasolina tem melhor relação R$/km, em outras épocas é o etanol e existe também a possibilidade de se usar o GNV [Gás Natural Veicular].”

Para saber se é vantajoso trocar a gasolina pelo álcool, é necessário fazer um cálculo que leva em consideração o rendimento de cada combustível. Basta dividir o valor do litro do etanol pelo valor do litro da gasolina. Se der até R$ 0,70, o álcool compensa mais.

Frota

As cinco cidades da RPT tinham juntas, no ano passado, 725.932 veículos, 2,6% a mais que em 2021. O levantamento foi feito pelo LIBERAL com base na quantidade de emplacamentos registrados no site da Senatran (Secretaria Nacional de Trânsito).