Motoristas apontam dificuldades na Av. da Amizade

Motoristas enfrentam problemas para acessarem a Avenida da Amizade. A dificuldade maior ocorre principalmente para quem deseja sair do Parque Gramado, em Americana, pela Rua Alfredo Spínola de Melo, e deixar o Jardim Europa, em Santa Bárbara d’Oeste, na Rua Itália. Como a avenida liga as cidades, munícipes relatam que o “jogo de empurra” atrapalha melhorias.

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

O engenheiro Lucas Gonçalves que passa com frequência pela avenida observa o descaso viário. “Ali é cachorro de dois donos e ninguém cuida. Quando você sai do Parque Gramado, você precisa contar com a camaradagem de outros motoristas para conseguir entrar na avenida. O semáforo existente ali só beneficia quem sai do Jardim da Paz ou quem vai entrar para o Jardim Europa”, relata o engenheiro.

A Prefeitura de Americana informou que a sinalização encontra-se adequada e haverá estudos para constatar a real necessidade de instalação de novos semáforos no local. A administração de Santa Bárbara d’Oeste informou que há um projeto de sinalização que será executado, dando sequência ao pacote de melhorias da via.

