Motociclista morre após cair e ser atropelado na Rodovia Anhanguera, em Campinas

Um motociclista morreu após se envolver em um acidente com ao menos mais dois veículos e ser atropelado no km 102 da Rodovia Anhanguera (SP-330), no sentido sul (capital), próximo ao distrito de Nova Aparecida, em Campinas, por volta das 16h desta quinta-feira (11). A identidade da vítima não foi informada.

O acidente gerou congestionamento de cerca de oito quilômetros naquela região, incluindo parte do trecho da rodovia localizado em Sumaré.

Segundo informações da PMR (Polícia Militar Rodoviária), a vítima seguia com sua moto no sentido Campinas, quando, por motivos desconhecidos, caiu no chão e foi atropelada por um veículo não identificado. Em seguida, um utilitário que vinha logo atrás também atingiu o motociclista, que morreu ainda no local.

Peritos do IC (Instituto de Criminalística) estiveram no local para realização de perícia técnica. Ainda de acordo com a PMR, o condutor do utilitário fez o teste do bafômetro, que deu negativo.

Em busca ao sistema de monitoramento da rodovia, os policiais ainda constataram que não foi possível registrar imagens do ocorrido.

A concessionária CCR AutoBAn, que administra o trecho, informou que as faixas foram liberadas após atendimento da ocorrência, mas, até cerca de 17h30 desta quinta, ainda existia congestionamento naquele trecho da rodovia.