Mortes no trânsito de Santa Bárbara quadruplicam no 1º trimestre

Conrado Francisco de Andrade, 70, motorista de um táxi morreu após seu veículo ser atingido por um caminhão no dia 21 de março deste ano - Foto: Claudeci Junior / O Liberal

O número de mortes em acidentes de trânsito no primeiro trimestre de 2022, em Santa Bárbara d’Oeste, subiu quatro vezes na comparação ao mesmo período do ano passado. De acordo com os dados do Infosiga, plataforma do Governo do Estado de São Paulo, divulgados esta semana, o município registrou oito óbitos entre janeiro e março de 2022, contra dois em 2021.

Ainda de acordo com o órgão estadual, o total de mortes por acidentes de trânsito nestes três primeiros meses seria o segundo maior dos últimos oito anos em Santa Bárbara – os dados começaram a ser registrados em 2015 -, abaixo apenas de 2020, que contabilizou 11 óbitos.

Da RPT (Região do Polo Têxtil), o município foi o único que apresentou aumento nas estatísticas em 2022. Em Americana, os acidentes fatais caíram de nove para sete; em Sumaré, oito para sete; Hortolândia, quatro para três; e, em Nova Odessa, o Infosiga não registrou mortes nos primeiros trimestres dos dois anos. Porém, somando os cinco municípios, as mortes aumentaram: 23, em 2021, para 25 em 2022.

O Infosiga filtrou os acidentes por tipo de via. Dos oito fatais, cinco aconteceram em ruas e avenidas barbarenses, e os outros três nas rodovias Bandeirantes (SP-308) e Luis Ometto (SP-306), administradas, respectivamente, pela concessionária AutoBAn e pelo DER (Departamento de Estradas e Rodagem), do governo paulista.

Nesta quarta, a prefeitura também usou os dados do Infosiga para divulgar que Santa Bárbara teve queda de 65% dos óbitos por acidente de trânsito em áreas urbanas na comparação de 2020 (20) e 2021 (7). Os números, no entanto, não consideram os acidentes fatais ocorridos nas rodovias, que foram sete em 2020 e 11 em 2021, segundo a mesma plataforma.

OUTRO LADO. Ao LIBERAL, a Prefeitura de Santa Bárbara não comentou o aumento de mortes no primeiro trimestre de 2022, mas indicou que diversas ações contribuíram para a diminuição dos óbitos em áreas urbanas no ano passado. A administração lembrou que vai receber R$ 3 milhões do governo estadual para o recapeamento de vias, instalação de semáforos e dispositivos de segurança.

A AutoBAn respondeu que promove campanhas de orientação sobre condução segura, e que investiu R$ 12 bilhões em julho de 2021 que reduziram em 78% o índice de mortes nas rodovias do Sistema Anhanguera-Bandeirantes.

O DER afirmou que a Secretaria de Logística e Transportes investe mais de R$ 8 bilhões em obras rodoviárias no Estado, e que a pasta realiza, junto com outros órgãos, um trabalho para identificar os pontos com alto índice de acidentes.