Mortes no trânsito aumentam 40% no 1º semestre em Americana e Santa Bárbara

O número de mortes causadas por acidentes no trânsito aumentou 40% em Americana e Santa Bárbara d’Oeste no primeiro semestre deste ano. Segundo dados do Infosiga, fornecidos pelo Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito), os óbitos em ambos os municípios saltaram de dez, nos primeiros seis meses de 2023, para 14, no mesmo período de 2024.

Em Americana, todas as 14 vítimas eram homens, sendo que a faixa etária com mais mortes foi de 40 a 44 anos, com sete. Além disso, metade das mortes no primeiro semestre foi de condutores de motocicletas, enquanto 71,4% do total de óbitos foi de quem estava dirigindo – independentemente do veículo.

Homem morreu após carro capotar em alça da SP-304, em Santa Bárbara, em janeiro – Foto: Victor Taker

Segundo o Infosiga, metade das mortes em Americana foi em vias municipais, enquanto 35,7% foram em rodovias, com destaque para Anhanguera (SP-330) e Luiz de Queiroz (SP-304). O restante dos acidentes com óbito não tem informações disponíveis.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Entre os casos que chamaram a atenção, está o de um motoboy de 44 anos que morreu em maio, após um acidente de moto na Anhanguera. Outra situação ocorreu um mês antes, quando um homem que estava nu na Rodovia Luiz de Queiroz foi atropelado e não resistiu aos ferimentos.

A prefeitura informou que tem intensificado ações educativas de trânsito visando conscientizar motoristas e pedestres. Além disso, disse que são feitos estudos para melhorar os pontos mais críticos. Entre as ações, estão a implantação de binários e redutores de velocidade.

Santa Bárbara

Santa Bárbara, por sua vez, teve 11 vítimas homens e três mulheres, sendo que a faixa etária mais atingida foi de 50 a 54 anos, com três mortes. Pouco menos da metade dos óbitos foi de motociclistas, enquanto 71,4% de todos os mortos do ano eram condutores de algum veículo.

Os dados apontam que 64,3% dos acidentes fatais aconteceram em rodovias, enquanto o restante foi em vias municipais. Em abril, uma mulher de 55 anos morreu após ser atropelada na Rodovia Luís Ometto (SP-306). Na ocasião, o motorista responsável pelo acidente não prestou socorro e fugiu.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Segundo a prefeitura, não houve aumento no número de mortes na área urbana de Santa Bárbara. A prefeitura ressaltou que realiza intervenções viárias para aumentar a segurança no trânsito, além de campanhas de conscientização.

No restante da RPT (Região do Polo Têxtil), os números são melhores. Nova Odessa não registrou nenhuma morte por acidente no trânsito neste primeiro semestre, contra uma do ano passado. Sumaré, por sua vez, diminuiu de 21 para 14, enquanto Hortolândia manteve a quantidade do mesmo período no ano passado, com nove.

*Estagiário sob supervisão de Rodrigo Alonso