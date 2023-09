Moradores de Americana e Sumaré faturam R$ 250 mil em sorteio do Vida Cap

Dois moradores da região faturaram R$ 250 mil cada, no sorteio do Vida Cap, realizado neste domingo (3). Os prêmios saíram para moradores dos bairros Antônio Zanaga, em Americana, e Jardim Denadai, em Sumaré.

Ainda em Americana, outros dois sortudos, um homem e uma mulher, foram premiados com R$ 10 mil cada em uma das modalidades do sorteio.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Já no Giro da Sorte, uma modalidade do Vida Cap que sorteia R$ 1 mil para diversos apostadores, 20 moradores da RPT (Região do Polo Têxtil) foram premiados, sendo sete em Americana, cinco em Santa Bárbara, cinco em Sumaré, um em Nova Odessa e dois de Hortolândia.