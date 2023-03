Moradores de Americana e Santa Bárbara ganham R$ 100 mil em sorteio da Nota Fiscal Paulista

Moradores do Jardim Ipiranga, em Americana, e Vila Linópolis, em Santa Bárbara, estão entre os sortudos do mês

Um morador de Americana e outra de Santa Bárbara d’Oeste ganharam R$ 100 mil cada em sorteio da Nota Fiscal Paulista. Os prêmios foram entregues pelo Governo de São Paulo nesta segunda-feira (27).

O sortudo de Americana é um morador do bairro Jardim Ipiranga, segundo a Secretaria da Fazenda (Sefaz-SP). Já em Santa Bárbara, uma mulher de 38 anos que reside no bairro Vila Linópolis foi a ganhadora do prêmio de R$ 100 mil.

Em março foram entregues 655 prêmios no valor total de R$ 6,7 milhões, distribuídos entre consumidores e entidades filantrópicas. Para concorrer nos sorteios basta os consumidores estarem cadastrados no Sefaz-SP e indicarem o CPF nas notas fiscais durante as compras em estabelecimentos do estado de SP.

A Nota Fiscal Paulista é um programa do governo estadual que beneficia os consumidores distribuindo até 30% do arrecadado com ICMS. Para participar do programa, basta acessar o site da Sefaz-SP, realizar o cadastro e optar por participar do sorteio, aceitando os termos do programa de prêmios.

Segundo a Sefaz-SP, uma vez cadastrado, os consumidores participam mensalmente dos sorteios e os ganhadores são contatados pelas delegacias regionais da secretaria para retirar o prêmio. Também é possível conferir na área logada do site se foi premiado.