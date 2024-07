Moradores da RPT relatam tremores depois de terremoto de grande magnitude no Chile

Moradores da RPT (Região do Polo Têxtil) relataram que sentiram, na noite de quinta-feira (18), tremores que estariam relacionados a um terremoto de magnitude 7.4 que atingiu o norte do Chile, na mesma noite. As situações narradas aconteceram das 22h45 às 23h e vão desde objetos balançando até sensação de vertigem, por conta do abalo da terra.

A aposentada Terezinha de Fátima Pegoraro, de 64 anos, mora no Jardim Alvorada, em Nova Odessa, e contou que percebeu o tremor por conta do celular que fica em um móvel ao lado da cama. Ela ainda disse que outros familiares também teriam sentido o abalo.

Terremoto foi sentido em várias cidades da região – Foto: SismoUSP / Reprodução

“Ao lado da minha cama tem aquele criado mudo e deixo o meu celular sempre em cima dele. Do nada, o celular começou a mexer sozinho. Achei que ele estava vibrando, mas vi que ele não estava no modo de vibração. Aí prestei a atenção que as coisas estavam mexendo, mas na hora não sabia que era por conta do terremoto. Só fui saber de manhã, quando vi as notícias”, afirmou.

Já a aposentada Vera Lucia Chagas, 72, sentiu os tremores por pouco menos de um minuto no Condomínio Parque Real, no Jardim Dona Regina, em Santa Bárbara d’Oeste. Quando ela jogou em um grupo do residencial no WhatsApp o que tinha sentido, outros moradores do bloco também teriam dito que perceberam a situação.

“Estava sentada no sofá da sala, com o celular na mão. Já ia dormir. Mas senti uma sensação estranha, porque o celular parecia que estava balançando na minha mão. Achei estranho, porque não estava com tontura. Quando levantei, olhei para a porta do meu apartamento e uma chave que fica pendurada estava balançando. Na cozinha, olhei o chaveiro e também estava balançando”, relatou Vera Lucia.

“Fiquei apavorada. Fui chamar o meu marido que estava dormindo. Ele levantou e disse que não estava tremendo, que não tinha nada balançando. Só depois que entendi o que aconteceu”, completou.

De acordo com o mapeamento do SismoUSP (Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo), outras cinco pessoas na RPT (Região do Polo Têxtil) relataram sentir os tremores, sendo duas delas em Americana, no Centro e na Vila Santa Catarina; uma em Nova Odessa, no Jardim Santa Rosa; e duas em Hortolândia, no Residencial Boa Vista e no Jardim Santa Clara do Lago 2.

“Estava assistindo a TV e, de repente, senti o encosto do sofá se movendo, parecida com a sensação quando estamos em uma rede. Pensei ser uma vertigem. Foi bem rápido”, consta no relato de Nova Odessa no SismoUSP.

Todas as situações narradas aconteceram das 22h45 às 23h desta quinta. Segundo o USGS (Serviço Geológico dos Estados Unidos, traduzido do inglês), o terremoto ocorreu por volta das 22h50. O epicentro do fenômeno foi na região de Antofagasta, no Chile, próximo ao deserto do Atacama, em uma profundidade de 100 quilômetros da superfície e com magnitude de 7.4 — considerada alta.

Além dos municípios da RPT, tremores também foi registrados pelas defesas civis de Campinas e de São Paulo. Segundo o pesquisador do Centro de Sismologia da USP, Bruno Colaço, em entrevista ao jornal O Globo, do Rio de Janeiro, o abalo pode ser sentido por cidades brasileiras devido a ondas sísmicas do evento por bacias sedimentares.