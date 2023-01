Moradora de Americana acusa o ex de estupro no dia do aniversário dela

Um homem de 50 anos é investigado por estuprar a ex-companheira neste domingo (1°), dia do aniversário da mulher, em Campinas. A vítima tem 40 anos e é moradora de Americana

Segundo informações do boletim de ocorrência, os guardas municipais foram chamados ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, pela equipe de assistência social, no domingo.

Caos foi registrado na delegacia de Americana, mas será investigado pela Polícia Civil de Campinas – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Na unidade de saúde, a vítima relatou aos patrulheiros que estava em Campinas com alguns amigos para comemorar o aniversário. Por volta de 14h30, seu ex-companheiro entrou em contato e pediu que ela fosse até a casa dele, já que estava na cidade e era aniversário dela.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A vítima então se dirigiu à residência do ex, na Vila Progresso. Ao chegar, o homem tentou reatar o relacionamento e, diante da negativa da mulher, ele a trancou em um quarto, pegou seu celular e passou a vasculhar o aparelho, com o intuito de averiguar se ela estava se relacionando com alguém.

Depois, mais uma vez pediu que a mulher voltasse para ele e, como ela se recusou, ainda segundo a vítima, ele a teria estuprado e ameaçado de morte.

Na sequência, ele trouxe a mulher até a sua casa em Americana e, durante o trajeto, teria dirigido em alta velocidade, colocando a vida da vítima em risco.

Já na casa da mulher, ele ainda tentou novamente reatar o relacionamento. Depois disso, pegou uma faca e fez novas ameaças de morte.

Neste momento, a mulher relatou que foi desviar da faca e acabou batendo a cabeça contra a parede. Além disso, o seu filho apareceu para separar o agressor dela.

Antes de ir embora, o homem disse que se ela fizesse um boletim de ocorrência contra ele, a mataria e depois se mataria.

A vítima passou por exame de corpo delito e recebeu atendimento médico. As investigações serão conduzidas pelo 5° DP (Distrito Policial) de Campinas. O caso foi registrado inicialmente na delegacia de Americana, como estupro e lesão corporal.