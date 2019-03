Morador de SB morre após acidente na usina Bom Retiro

Um morador do Parque Olaria, em Santa Bárbara d’Oeste, morreu na noite deste sábado (9) após sofrer um acidente na Usina Bom Retiro, em Capivari. De acordo com a assessoria de imprensa da empresa, Hilário Gomes Pinto, de 52 anos, foi atingido por uma peça durante a manhã do mesmo dia. Segundo uma parente, ele foi levado ao Hospital da Unimed, em Americana, onde morreu à noite.

Foto: Reprodução / Facebook

A empresa disse não ter mais informações sobre o acidente. Hilário foi enterrado às 17 horas deste domingo no Cemitério Parque dos Lírios, em Santa Bárbara d’Oeste. Ele deixa esposa e dois filhos. A mesma familiar disse que ele trabalhou “a vida toda” na empresa.

Em seu perfil no Facebook, Hilário se descreve como chefe dos mecânicos da empresa.

A Raízen, controladora da usina, informou que “lamenta profundamente” a morte. “A empresa está nesse momento prestando toda a assistência à família da vítima e as causas do acidente serão apuradas”.

Em sua página no Facebook, a Usina Bom Retiro informou que Hilário “parte deixando-nos muitas lições de amor, amizade, profissionalismo, ética e humanidade”.

Até as 17h deste domingo, as delegacias de Americana, Capivari e Santa Bárbara d’Oeste informavam que a morte não havia sido registrada pela Polícia Civil destas cidades.