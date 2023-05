Morador de Santa Bárbara morre após capotar carro na Estrada da Balsa, em Limeira

O autônomo Dorival Batista Estevão, de 51 anos, morador de Santa Bárbara d’Oeste, morreu na tarde desta terça-feira (9) após capotar o seu carro, um Ford Courier, na Estrada da Balsa, em Limeira.

Dorival Batista Estevão morreu após capotar seu carro na Estrada da Balsa em Limeira – Foto: Carlos Gomide / Educadora de Limeira

Dorival Batista Estevão morreu após capotar seu carro na Estrada da Balsa em Limeira

Dorival Batista Estevão morreu após capotar seu carro na Estrada da Balsa em Limeira

Dorival Batista Estevão morreu após capotar seu carro na Estrada da Balsa em Limeira Dorival Batista Estevão morreu após capotar seu carro na Estrada da Balsa em Limeira

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Segundo a PMR (Polícia Militar Rodoviária), Dorival seguia pela Estrada da Balsa, em uma área rural de Limeira, sentido Americana, quando, por volta de 17h30, perdeu o controle do veículo, bateu contra um barranco e capotou. Ainda de acordo com a PMR, o autônomo morreu no local do acidente.

Equipes da PMR, Polícia Militar e Polícia Civil, além dos bombeiros estiveram no local e um boletim de ocorrência foi registrado no plantão policial de Limeira. As causas do acidente serão apuradas pela Polícia Civil.

Um boletim de ocorrência foi registrado no plantão policial de Limeira e as causas do acidente serão apuradas pela Polícia Civil.