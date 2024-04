Morador de Nova Odessa pega pena de 14 anos e região chega a cinco condenados pelo 8/1

Haroldo Wilson Roder teria gravado com o celular a invasão ao Palácio do Planalto e dito que "começou a guerra"

O STF (Supremo Tribunal Federal) sentenciou nesta terça-feira (9) o morador de Nova Odessa Haroldo Wilson Roder, 58, a uma pena de 14 anos por ter participado dos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, em Brasília. Ele é o quinto da RPT (Região do Polo Têxtil) a ser condenado.

Os outros penalizados foram Edineia Paes da Silva dos Santos, 38, de Americana, a 16 anos e 6 meses; Dirceu Ribeiro da Assunsão, 55, de Nova Odessa, a 14 anos; Maria Aparecida Medule, 51, de Americana, a 14 anos; e Davi Emanuel Pereira Domiciano, 41, de Sumaré, também a 14 anos.

Haroldo Wilson Roder, de Nova Odessa, tirou fotos no Palácio do Planalto – Foto: STF/Reprodução

Atualmente em liberdade, Haroldo só deverá retornar à prisão quando o julgamento transitar em julgado. A defesa do réu foi procurada pelo LIBERAL, mas não atendeu.

No voto do ministro Alexandre de Moraes, que também atuou como relator, é citado um vídeo extraído do celular do condenado no qual ele teria gravado a invasão ao Palácio do Planalto e dito: “Entrar foi fácil, agora que começou a guerra”. Haroldo chegou a ser preso dentro do prédio público.

Vários registros do ato foram encontrados no aparelho móvel, alguns deles com a presença de Dirceu, que estava na mesma caravana.

Por sua vez, Haroldo afirmou em juízo que quando chegou ao palácio a depredação já estava ocorrendo e como a polícia estava usando bombas, correu para dentro do local para se abrigar. Ele ainda negou que tenha danificado qualquer item do prédio.

Moraes votou pela condenação com base em cinco artigos do Código Penal: associação criminosa armada, golpe de estado, dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

Relator

Em sessão virtual realizada no último dia 8, os ministros Flávio Dino, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Luiz Fux acompanharam o voto do relator e condenaram Haroldo a 14 anos, sendo 12 anos e seis meses de reclusão e um ano e seis meses de detenção.

O réu ainda terá de pagar 100 dias-multa, cada uma equivalente a um terço do salário mínimo, além de uma indenização por danos morais coletivos, fixada em R$ 30 milhões e que será dividida entre os condenados.

Outro morador da região, Givair Batista Souza, 50, de Sumaré, terá o seu julgamento virtual concluído nesta sexta (12). Moraes também votou por uma pena de 14 anos.

Ao LIBERAL, a defesa de Givair, representada pela advogada Carolina Barreto Siebra, disse que os processos do 8 de janeiro estão “eivado vícios” e que pessoas têm sido condenadas sem provas robustas e incontestáveis.

Além disso, segundo Carolina, Moraes não tem dado crédito às falas dos réus e demonstrado parcialidade nos julgamentos, por esse motivo não há perspectiva de absolvição.