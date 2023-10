Um morador do Jardim Santa Clara do Lago 1, em Hortolândia, levou R$ 500 mil no sorteio de outubro da Nota Fiscal Paulista, conforme o Governo de São Paulo divulgou nesta quarta-feira (11). Também houve prêmio de R$ 100 mil para uma pessoa que reside na Vila Brasil, em Santa Bárbara d’Oeste.

Um consumidor da Vila Mariana, em São Paulo, conseguiu a melhor premiação: R$ 1 milhão. Ele concorreu com 179 bilhetes.

Além do morador de Hortolândia, outros três levaram R$ 500 – residem em Marília, Presidente Venceslau e São Paulo.

No sorteio destinado às entidades beneficentes que atuam no Estado, cinco instituições ficaram com R$ 100 mil: o Centro Síndrome de Down, de Campinas; a Associação para Crianças e Adolescente com Câncer, de São Paulo; a Associação Filantrópica Católica Ortodoxa, de Santos; a Associação Educacional e Assistencial Casa do Zezinho, de São Paulo; e a Congregação das Irmãzinhas dos Anciãos Desamparados, de São Caetano do Sul.

As instituições filantrópicas também concorreram a outros 50 prêmios de R$ 10 mil. Outras pessoas físicas e condomínios foram sorteados com dez prêmios de R$ 100 mil, 15 de R$ 50 mil, 20 de R$ 10 mil, 50 de R$ 5 mil e 500 prêmios de R$ 1 mil.

No total, o sorteio destinou 655 prêmios, que somam R$ 6,7 milhões. Consumidores de todo o País podem participar do programa. Basta indicar seu CPF nos documentos fiscais emitidos por comércios paulistas participantes da Nota Fiscal Paulista.

Para concorrer aos sorteios e ter acesso aos créditos, a pessoa precisa fazer um cadastro por meio do site da Nota Fiscal Paulista.