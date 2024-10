Morador de Americana ganha moto 0 km no Vida Cap Limeira

Prêmio é uma Honda CG 160 Start - Foto: Divulgação

Um morador do Terramérica, de Americana, ganhou uma moto 0 km no Vida Cap Limeira, neste domingo (20). O prêmio é uma Honda CG 160 Start, avaliada em aproximadamente R$ 19 mil.

A cidade também teve uma moradora, do bairro São Vito, que dividiu com outros dois ganhadores um prêmio de R$ 12 mil.

No Giro da Sorte, que dá R$ 1 mil para cada vencedor, a RPT (Região do Polo Têxtil) teve 16 sorteados: oito de Americana e oito de Santa Bárbara d’Oeste.

Vida Cap Campinas

No Vida Cap Campinas, o sorteio deste domingo rendeu R$ 12 mil para um morador do bairro Vila Real, de Hortolândia. No Giro da Sorte, houve dois ganhadores do município, além de outros dez de Sumaré.