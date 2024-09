Morador de Americana é sorteado e ganha uma Fiat Toro e mais R$ 60 mil no Vida Cap

Morador de Americana faturou o prêmio sozinho e outro morador de Nova Odessa irá dividir com outros três apostadores - Foto: Divulgação

O Vida Cap das regiões de Limeira e Campinas contemplou quatro moradores da região com veículos. No de Limeira, uma morador do Jardim Terramérica, em Americana, faturou sozinho uma pick-up Fiat Toro mais R$ 60 mil em dinheiro, prêmio que totaliza R$ 196 mil.

Além do sortudo em Americana, um outro morador de Santa Bárbara d’Oeste, do Sartori, foi contemplado com uma Honda CG, avaliada em R$ 18 mil, mas terá de dividir o prêmio com um morador de Piracicaba, que também foi sorteado.

Já a Fiat Toro mais os R$ 60 mil sorteados pela Vida Cap de Campinas saiu para três apostadores, sendo um deles de Nova Odessa. Na região de Campinas, ainda saiu uma Honda CG, no valor de R$ 18 mil, para um morador do Jardim São Francisco Nova Veneza, em Sumaré.

Já o Super Giro da Sorte, modalidade que premia os apostadores com R$ 1,5 mil, teve seis vencedores em Americana, três em Santa Bárbara, três em Sumaré e um em Hortolândia.