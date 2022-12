Monitoramento da Anhanguera e Bandeirantes conta com mais de 100 câmeras

Centro Operacional da CCR, em Jundiaí, acompanha movimento nas rodovias - Foto: Marcelo Rocha - Liberal.JPG

A Anhanguera (SP-330) e a Bandeirantes (SP-348) são duas das principais rodovias do Brasil, responsáveis por ligar a Grande São Paulo à Região Metropolitana de Campinas – que, somadas, reúnem mais de 25 milhões de pessoas, segundo estimativa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Diariamente, 840 mil veículos, em média, percorrem esses caminhos pelos mais variados motivos. A reportagem do LIBERAL foi um desses milhares que pegaram a estrada na última terça-feira, de Americana até a sede do Centro Operacional da CCR AutoBan, concessionária que administra as rodovias da região, em Jundiaí.

Ao longo da pista, é possível constatar a grande quantidade de câmeras que monitoram, o dia todo, os quase 320 km das pistas, de São Paulo a Cordeirópolis. São 110 “olhos” nas rodovias Anhanguera e Bandeirantes, que passam pela região, além da Adalberto Panzan (em Campinas) e da Dom Gabriel Paulino Bueno Couto (em Jundiaí).

“As câmeras são os nosso olhos nas rodovias. É possível fazer o flagra de um acidente e também acompanhar o atendimento das ocorrências. A partir do momento que temos a informação da ocorrência, o nosso trabalho é a viabilizar o trabalho das nossas viaturas, polícia, bombeiros, ambulâncias, entre outros”, explica João Moacir da Silva, coordenador de operações do CCO, sigla que resume o Centro Operacional.

As imagens que chegam ao setor auxiliam nos serviços de 278 funcionários, sendo 37 deles do CCO. Também trabalha no local um oficial da Polícia Militar Rodoviária, responsável por fazer “a ponte” dos atendimentos da concessionária à corporação

Em média, são registradas 600 ocorrências por dia, desde objetos ou animais na pista até veículos quebrados e acidentes. Elas chegam por telefone, WhatsApp ou pelas viaturas que fiscalizam 24 horas os subtrechos.

Centro do Operações da CCR conta com policial rodoviário para acompanhar ocorrências – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Recentemente, a estrutura foi modernizada e o sistema foi informatizado. Um exemplo disso são as mensagens dos 31 painéis eletrônicos das rodovias que agora podem ser alteradas no próprio CCO. Elas ajudam a avisar os motoristas sobre intervenções, acidentes, entre outros acontecimentos.

Os aprimoramentos no CCO devem se somar à troca de 83 câmeras de maior resolução e com alcance de 3 km. Isso irá colaborar com o monitoramento dos pontos críticos, que são: a chegada a São Paulo pela Anhanguera e pela Bandeirantes, especialmente as vias marginais; o trecho da Anhanguera em Jundiaí; o entroncamento das rodovias Dom Pedro, Panzan e Bandeirantes, em Campinas; e o trecho da Anhanguera que liga Sumaré a Campinas.

“Nesses pontos que são mais críticos, a gente tem uma atenção maior. É onde deixamos o maior foco das câmeras. Nós olhamos toda a rodovia, é claro, mas esses são locais que uma simples colisão traseira já é capaz de causar constrangimentos”, conta João Moacir.

Neste fim de ano, as atenções estão redobradas, já que a expectativa da concessionária é de que 740 mil veículos trafeguem, até a noite deste domingo de Natal, no Sistema Anhanguera-Bandeirantes, apenas nos trechos de saída e chegada à capital.

“Há uma mudança de perfil de quem trafega nas rodovias nesta época. São pessoas que não costumam passar por esses trechos, então ficam mais suscetíveis às dúvidas, às indecisões, o que aumentam a tendência de acidentes”, atenta o coordenador do CCO.

Trecho da Rodovia Anhanguera monitorado, em Americana – Foto: Junior Guarnieri/Liberal

AMERICANA E SANTA BÁRBARA

Os trechos das rodovias em Americana e Santa Bárbara d’Oeste são considerados tranquilos para o Centro Operacional.

Os maiores problemas da região são a neblina, no período do inverno, e as queimadas, nas estações mais secas. Porém, de acordo com assessor de comunicação da CCR, Alexandre Moretto, esses acontecimentos recebem a atenção de campanhas institucionais – que ajudam na diminuição dos casos.

SALA DE CRISE

A próxima estrutura a ser finalizada no CCO é a “Sala de Crise”, que será utilizada pelos supervisores e coordenadores para melhorar a comunicação com a imprensa nas situações excepcionais. A ideia foi oficializada após as manifestações que bloquearam as rodovias em novembro.

“Como aqui é a sede de todo o grupo, a gente teve que montar uma sala com várias televisões e imagens de todas as rodovias que nós temos no Brasil. Foi uma ideia improvisada, mas que ajudou muito, porque nesses casos a comunicação com os jornais vira uma loucura. Agora, resolvemos criar uma sala mesmo, oficializar a ideia”, relata Reginaldo João Silva, supervisor de operações do CCO.