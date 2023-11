Mobilização ‘Passos que Salvam’ atrai público para atividades físicas em Americana e Santa Bárbara

Eventos visavam conscientizar sobre o diagnóstico precoce do câncer infantojuvenil e arrecadaram dinheiro com as vendas de kits

A Mobilização “Passos que Salvam”, que atua em prol do setor infantojuvenil do Hospital de Amor, em Campinas, atraiu mais de 500 pessoas para a realização de atividades físicas na manhã deste domingo (26), em Americana e Santa Bárbara d’Oeste.

Em Americana, evento vendeu mais de 300 kits – Foto: Crislaine Fernandes

A proposta dos eventos foi conscientizar sobre o diagnóstico precoce do câncer em crianças e adolescentes, além de arrecadar valores com a venda de kits de corrida e caminhada, que serão repassados à instituição.

Em Americana, mais de 300 pessoas participaram da mobilização, que contou com a corrida de 5 km e caminhada de 2,5 km, com saída às 8h do Bike Hotel, na Avenida Gioconda Cibin, no Jardim Brasília.

Mais de 300 kits foram vendidos e outras doações foram recebidas, segundo a assessoria do evento. O valor total ainda não havia sido contabilizado na noite deste domingo. Cada kit custava R$ 60.

A madrinha da mobilização em Americana, Dryele Balbinotti Silva, comemorou o resultado da ação. “Não tenho palavras para descrever, foi lindo. Um evento alegre, de valorização da vida, que reuniu tantas pessoas em prol desta causa tão importante que é o diagnóstico precoce do câncer infantojuvenil”, afirmou.

Evento em Americana também teve caminhada – Foto: Crislaine Fernandes

O evento contou com a presença do prefeito Chico Sardelli (PV), do vice-prefeito Odir Demarchi (PL), do secretário municipal de Esportes, Marcio Leal, do presidente da câmara, o vereador Thiago Brochi (sem partido).

Na corrida, no masculino, o vencedor foi Rafael Cordeiro, com João Simões em segundo e Pedro Augusto em terceiro. No feminino, quem ganhou foi Fátima Rindeiko, seguida de Raquel Faraone Rando e Vilma Simões.

Evento em Santa Bárbara contou com variadas atividades – Foto: Micael Carvalho

Já em Santa Bárbara d’Oeste, diversas atividades foram realizadas no Parque Araçariguama, como aulas de alongamento, zumba, passinho, “cãominhada”, passeio de bicicleta, corrida, sorteio de brindes e outras atrações.

Segundo a organização, pelo menos 200 pessoas participaram das atividades e 180 kits foram vendidos.

Mesmo aqueles que não compraram os kits puderam prestigiar as atividades nas duas cidades, pois o evento foi aberto ao público.