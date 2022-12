Ministério da Saúde vai distribuir remédio contra Covid-19 para municípios da região

Os municípios da RPT (Região do Polo Têxtil) devem receber 209 unidades do remédio Paxlovid, contra a Covid-19, do Ministério da Saúde. Composto pelos antivirais nirmatrelvir e ritonavir, o medicamento foi incorporado ao tratamento de pacientes com coronavírus no SUS (Sistema Único de Saúde). O uso é recomendado a quem apresenta quadros leves a moderados da doença.

De acordo com o Cosems/SP (Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo), na região, apenas Nova Odessa não teria solicitado o medicamento. O município de Americana deve ser contemplado com 72 unidades; Santa Bárbara d’Oeste com 57; Sumaré com 10 e Hortolândia com 70.

A Secretaria de Estado da Saúde informou que recebeu 9.855 tratamentos do antiviral Paxlovid do Ministério da Saúde, que estão sendo distribuídos para as regiões estaduais.

Na região, Americana informou em nota que o município solicitou medicação para 1,5 mil tratamentos, mas inicialmente serão ofertados 72. As cidades de Santa Bárbara e Sumaré também confirmaram interesse no remédio, mas não disseram quantas unidades pediram. Hortolândia e Nova Odessa não se manifestaram.

O Paxlovid teve o uso emergencial aprovado no Brasil em 30 de março deste ano. O objetivo desse tipo de medicamento é preservar o organismo e impedir a evolução e o agravamento da doença. Em breve, ele deve ser comercializado pelas farmácias, já que a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) autorizou a venda sob prescrição médica.