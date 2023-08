Mercado imobiliário tem alta de 59% na venda de imóveis usados em julho

Preferência tem sido por apartamentos com valores entre R$ 200 mil e R$ 500 mil; resultado é reflexo de queda nos juros

A região de Campinas fechou o mês de julho com alta de 59,5% nas vendas de imóveis usados e 19,57% no volume de contratos de locação, de acordo com dados divulgados nesta quarta-feira pelo Creci-SP (Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo).

Os números são resultado de um levantamento feito pelo conselho junto a 49 imobiliárias de 23 municípios, entre eles os da RPT (Região do Polo Têxtil) – Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia. A pesquisa comparou os mercados de venda e locação de casas e apartamentos em julho com o cenário do mês anterior.

Presidente do Creci regional, José Augusto Viana Neto afirmou que o aumento nas vendas foi motivado pela queda na taxa básica de juros (Selic) em agosto (13,25%), com projeção de seguir pelos próximos anos e chegar a 9% em 2025. Essa redução provoca um barateamento do financiamento imobiliário e que tem como consequência, normalmente, o aumento de vendas dos imóveis.

“O movimento imobiliário estava um pouco retraído porque as pessoas tinham medo de assumir um financiamento e depois não ter condições de pagar, em razão da alta de juros. Mas como ficou claro que não haveria alta de juros e a possibilidade maior era ter queda, essa confiança fez com que as pessoas pudessem assumir o financiamento”, explicou.

Segundo Kelly Curciol Ferreira, proprietária da Lumes Gestão Imobiliária, em Americana, os imóveis mais procurados para alugar têm sido apartamentos com valores de R$ 1,2 mil a R$ 1,8 mil. Para comprar, os apartamentos também são maioria e os preços ficam entre R$ 200 mil e R$ 500 mil.

Para Kelly, essa alta sentida em julho, no caso dos contratos de locação, pode ser reflexo das férias escolares, que provocam um rodízio maior no mercado imobiliário. Mas, segundo ela, é preciso observar por um tempo maior para saber com certeza se é apenas algo sazonal ou não.

Quanto às vendas, Kelly disse que essa alta foi percebida em casas e apartamentos financiados. “Pode ser consequência do sinal dado com relação a possíveis quedas de juros, que tem incentivado bancos a melhorarem suas propostas”, afirmou.

Os imóveis

De acordo com a pesquisa, a maioria das casas vendidas em julho tinha valores de até R$ 500 mil. Eram residências de dois dormitórios, com área útil de 51 a 100 metros quadrados.

Quanto aos apartamentos, a faixa de preço ficou em torno de R$ 300 mil, também para imóveis de dois dormitórios e área útil entre 51 e 100 metros quadrados.

Quanto às locações, a preferência dos inquilinos foi por casas de até R$ 1.750, com três dormitórios e área útil entre 101 e 200 metros quadrados. O valor de aluguel de apartamentos também ficou em até R$ 1.750, com três dormitórios e área útil de 51 a 100 metros quadrados.