Medo com as enchentes vira rotina na região

Qual a sensação que você tem quando ouve a chuva caindo do lado de fora da sua casa? Tem quem corra para tirar as roupas do varal. Tem também quem agradeça a presença da chuva, afinal ela é a responsável por diminuir o risco de desabastecimento e de racionamento. São várias as sensações e cenários. Mas é difícil pensar nas pessoas que têm medo da chuva, especialmente neste período característico dela. Um temor que perpassa a falta de planejamento e de acolhimento de famílias que moram em áreas de risco.

As raras manutenções em rios e ribeirões não são suficientes para evitarem o pior: as enchentes, que invadem as casas de núcleos de baixa renda e estragam móveis, eletrodomésticos, paredes, objetos. Pouco dá para salvar. Os atingidos frequentemente precisam recomeçar.

A reportagem do LIBERAL visitou algumas dessas pessoas que perderam tudo e sofreram ou ainda sofrem com as consequências da chuva. Histórias que chocam e que chamam a atenção pela recorrência de décadas.

AMERICANA. Os bairros que ficam ao redor do Ribeirão Quilombo são, historicamente, problemáticos para os moradores. Ainda que a Sosu (Secretaria de Obras e Serviços Urbanos) tenha realizado ações de desassoreamento, os córregos frequentemente transbordam, por conta da baixa vazão.

A Rua Diogo de Faria, no Cordenonsi, é considerada o caso mais grave, já que pouca chuva é suficiente para que se formem enxurradas. Um problema semelhante pode ser verificado na Rua Carioba, tradicional via do Centro que sofre com os transbordamentos em dias de chuvas mais fortes, o que tem deixado o comerciante Luiz Carlos Akaki, de 63 anos, e sua esposa Aparecida, 60, em alerta.

“Faz mais de 15 anos que eu estou aqui e todo ano tem pelo menos um alagamento. Eu já perdi armário, motor, caixas… Então, quando chove mais forte, eu já desligo o motor, tento tirar algumas coisas do chão”, contou Luiz Carlos.

A Sosu fez, neste ano, a substituição da tubulação da rede de galeria de águas pluviais na região do Cariobinha, que abrange o Codernonsi. De acordo com a pasta, o objetivo foi de conter as enchentes e melhorar o escoamento das águas de chuva. Também foram construídas novas bocas de lobo. O investimento foi de R$ 1,8 milhão.

O São Manoel é outro bairro que sofre com as enchentes. Em novembro, o LIBERAL chegou a noticiar uma tempestade que afetou mais de 20 famílias das ruas Santo Onofre, São Tomé e São Lucas.

Para tentar sanar o problema da região, estão previstas as construções de um canal aberto e de um piscinão na Avenida da Saúde. O Executivo tem tentado, desde 2019, angariar fundos junto aos governos estadual e federal. A Sosu diz que tem realizado a limpeza do Córrego do São Manoel.

Dona Altina usa uma placa de metal para evitar que a água avance na casa onde mora, no São Fernando, em Santa Bárbara – Foto: Marcelo Rocha – Liberal.JPG

SANTA BÁRBARA. A aposentada Altina Rocha do Carmo, de 72 anos, vive uma dura realidade na Rua Ametista, localizada no Jardim São Fernando.

Mesmo com as dificuldades para andar, quando chove ela se desdobra para colocar uma placa de aproximadamente 50 centímetros e que pesa 5 kg no portão de casa.

“Não funciona muito bem. A gente perde tudo, porque não tem como parar a água, né? Tem gente que fala que eu tenho que vender e sair daqui. Não é assim. O dinheiro da venda aqui não dá para comprar outro lugar”, lamenta Dona Altina.

O vizinho Danilo Guimarães, 60, também relatou prejuízos por conta das tempestades: “Quando você pisca o olho, a casa está cheia. Quando começa a chuva, a gente já fica esperto para levantar os móveis ou desligar o que tem risco de queimar.”

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste disse que realiza a limpeza e manutenção de galerias na região do São Fernando. Porém, este não parece ser o único problema do local, já que o cruzamento das ruas Ametista, Papel, Fluorita, Brilhante e Antônio Miranda Filho tem cumprido a função de piscinão e prejudicado os moradores da região.

Outras localidades prejudicadas pelas chuvas são aquelas que ficam ao redor do Ribeirão dos Toledos, como os parques Araçariguama e Ipês e o Jardim Conceição. A ´prefeitura tem trabalhado no desassoreamento do ribeirão, mas mesmo assim os moradores da área seguem com medo das chuvas.

“Continua entrando água em casa. Eu não aguento mais isso, então estou reformando a minha casa para ver se eu consigo vender. Se a gente não reforma, o pessoal já sabe que essa região é complicada. Ninguém compra”, contou a aposentada Valdemira Bezerra, 68.

NOVA ODESSA. Não faz nem um mês que a costureira Leila Batista da Silva, 35, se mudou para a casa que era de sua tia, na Rua Augusto Vieira de Souza, no Jardim Conceição. Mas por conta de uma tempestade no último dia 27, o telhado de sua casa quebrou e ela perdeu rack, jogo de sofá e televisão.

Em Nova Odessa, a costureira Leila perdeu móveis em chuva recente – Foto: Marcelo Rocha – Liberal.JPG

A residência também foi atingida pela enxurrada que bloqueou a Avenida Carlos Botelho. Leila se trancou no quarto junto dos quatro filhos até a situação melhorar. Com as chuvas dos últimos dias, o Ribeirão Quilombo novamente ameaçou transbordar, o que fez com que ela levasse as crianças para as casas de familiares.

Em nota, a Prefeitura de Nova Odessa destacou que faz monitoramento constante do ribeirão, em parceria com a Coden Ambiental, e o acolhimento temporário das famílias eventualmente desabrigadas em prédios públicos, como os ginásios municipais.

Mas para os moradores isso não é o suficiente. Eles pedem para que a prefeitura os retirem da região ou façam o assoreamento do ribeirão.

“As pessoas falam que eu estou morando aqui porque quero. Não, a necessidade fez eu vir para cá, eu não pago nada de aluguel aqui. Eu me mudei para cá sabendo do problema, mas eu vim por necessidade. Eu não tenho culpa que eu estou em um buraco”, lamentou Leila.

Segundo a Defesa Civil de Nova Odessa, outros bairros como São Jorge, Flórida, Fadel e Vila Azanha também sofrem com as enchentes. A prefeitura destacou que investiu R$ 1,3 milhão na obra da nova ponte sobre o Córrego Capuava, na Rua Sigesmundo Andermann, entre o Jardim São Manoel e o 23 de Maio, para evitar alagamentos na região.

SUMARÉ. Panelas, potes e comida espalhados em cima das mesas. Roupas, cobertores, cobertas colocados em cima das camas. Nada que possa estragar fica no chão na casa de Raquel e João Gregório Oliveira, 64 e 66, respectivamente, na Rua Crenac, no Jardim Basilicata.

Em Sumaré, o casal Raquel e João sofre com as enchentes na Rua Crenac, no Jardim Basilicata; na casa, eles evitam deixar utensílios no chão – Foto: Marcelo Rocha – Liberal.JPG

“Eu já peguei trauma. A gente fica com medo de comprar alguma coisa nova e colocar aqui para acabar de novo. Quando o ribeirão está quase transbordando, a gente pede a Deus proteção. Eu tenho problema de depressão por causa das enchentes”, contou a aposentada.

Na casa ao lado, a dona de casa Gislaine Amaral, 38, mostrou para a reportagem do LIBERAL a marca da última enchente na parede. A altura é de quase 1,30m. Atualmente, todos os móveis da casa dela são frutos de doações e placas foram instaladas nos portões da residência.

As soluções encontradas também são alvos de questionamentos. A Prefeitura de Sumaré ressaltou que faz a limpeza do ribeirão e que monitora a área, mas os moradores relataram não sentir isso na prática. Há alguns anos, os residentes chegaram a ser levados para loteamentos no bairro Matão, mas muitos retornaram para a Rua Crenac.

“A gente foi. Todo dia era notícia de roubo, de gente que matava outra pessoa. Como vive daquele jeito? O certo é indenizar todo mundo que está aqui e a gente escolhe onde morar”, relatou Raquel.

Segundo a Secretaria de Defesa Civil de Sumaré, o município contava com mais de 18 pontos de alagamento há pouco mais de quatro anos. Atualmente, este número foi reduzido para cinco. Além da Rua Crenac, esses pontos estão localizados na região da área industrial, nos bairros Jardim Manchester, Nova Terra e Maria Antônia, na região do Assentamento Três Pontes, na região do São Domingos e Jardim Primavera e no Inocoop. Colaborou Lucas Ardito, estagiário sob supervisão de João Colosalle