Medida protetiva: região do Deinter-9 registra mais de três pedidos online por dia em 2023

A região do Deinter-9 (Departamento de Polícia Judiciária do Interior), que engloba 52 municípios, incluindo Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia, registrou 1.301 medidas protetivas de urgência online neste ano. O total equivale a mais de três pedidos por dia.

Mulheres vítimas de violência doméstica ou familiar têm à disposição diferentes canais para denunciar os agressores.

Além do boletim de ocorrência presencial em uma DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) ou na delegacia do bairro, a opção online tem se destacado como uma ferramenta eficaz.

A DDM Online, acessível pelo endereço https://www.delegaciaeletronica.policiacivil.sp.gov.br/ssp-de-cidadao/home, oferece a praticidade de denúncias 24 horas por dia, todos os dias da semana.

“A partir do momento em que a mulher faz a denúncia, a polícia e o poder Judiciário estão cientes de que ela precisa de ajuda e podem oferecer ferramentas de auxílio e proteção”, afirma Jamila Jorge Ferrari, coordenadora das Delegacias de Defesa da Mulher do Estado de São Paulo.

No processo online, as vítimas fornecem os dados pessoais, incluindo informações sobre o agressor, quando disponíveis.

Descrição do incidente

O boletim de ocorrência permite que a vítima descreva o incidente com as próprias palavras, anexe fotografias de lesões, prints de conversas que evidenciem ameaças e violência moral, bem como documentos hospitalares relacionados às lesões sofridas.

Ferramentas adicionais incluem a possibilidade de solicitar medidas protetivas diretamente durante o registro online.

O boletim está disponível em diversos idiomas, permitindo que mulheres que não falam português realizem o registro em inglês ou espanhol.

De acordo com Jamila, a maioria das mulheres que busca registrar boletins está em processo de separação ou tentando se distanciar.

Geralmente jovens, com idades entre 20 e 30 anos, muitas dessas mulheres têm filhos, não necessariamente do agressor, e a violência ocorre no ambiente doméstico.