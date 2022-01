Médico de Americana confirma caso de ‘flurona’ na região

A região já tem pelo menos um caso de “flurona”, apelido dado para a coinfecção por coronavírus (Covid-19) e Influenza A H3N2. Uma jovem de 23 anos, moradora de Santa Bárbara d’Oeste, apresentou resultado positivo para os dois vírus nesta terça-feira (4), situação revelada pelo otorrinolaringologista Ivan Dantas, de Americana.

Na tarde desta quarta, ele avisou a Vigilância Epidemiológica de Americana, que, em contato com o LIBERAL, comunicou que, conforme consta no cadastro, a paciente mora em Santa Bárbara, no bairro Residencial Furlan. A Prefeitura de Americana, então, encaminhou o caso para a cidade vizinha.

Situação foi revelada pelo otorrinolaringologista Ivan Dantas – Foto: Divulgação

Segundo o médico, a jovem viajou com a família nas festas de final de ano e, provavelmente, pegou Covid-19 de um parente e gripe de outro.

Ela manifestou os primeiros sintomas no último fim de semana. De acordo com Dantas, a paciente teve febre, dores no corpo e de garganta, tosse e congestão nasal. “Quadro clássico de uma gripe um pouco mais intensa”, afirmou.

Como ela tem asma, o médico, que a consultou na segunda, requisitou o exame de painel viral, capaz de identificar diferentes vírus no organismo. O teste constatou a presença tanto de coronavírus como de H3N2.

“Se me contassem isso um mês atrás, eu duvidaria ser possível. Mas, atualmente, devido às altas taxas de transmissão simultânea dos dois vírus, isso tem se tornado frequente”, comentou Dantas.

Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Santa Bárbara apontou que, apesar dos resultados positivos, o caso ainda é considerado como “em investigação”, pois requer confirmação por parte do Estado.

Casos de “flurona” têm surgido no mundo desde o último fim de semana, quando autoridades médicas de Israel confirmaram a coinfecção de uma mulher grávida. No entanto, já havia tido registro de pacientes com Covid-19 e gripe nos Estados Unidos na primavera de 2020.