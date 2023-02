Médicas cobram campanhas sobre riscos e benefícios de tipos de partos

Ambas as profissionais entrevistadas pelo LIBERAL defendem a necessidade de campanhas de esclarecimento das mulheres sobre os riscos e benefícios de cada tipo de parto, para que em caso de escolha pela cesariana, esta seja uma decisão embasada em conhecimento.

Segundo Rossana Pulcineli Vieira Francisco, professora da Faculdade de Medicina da USP, outras ações importantes são avaliações para saber se as maternidades têm equipe multidisciplinar que atua 24 horas por dia, rever a remuneração do parto para médicos e hospitais e, principalmente, aumentar o acesso das mulheres à analgesia de parto para que o medo da dor não seja o motivo da escolha pela cesariana.

Para a médica obstetra Adriana Gomes Luz, as campanhas educativas são necessárias quando taxas elevadas caminham para extremos. “Nem o baixo é bom nem o alto é bom.”

Em nota, a ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) informa que, através do projeto Parto Adequado, realiza, periodicamente, campanhas de conscientização para a prevenção do agendamento de cesarianas desnecessárias no país.

“As campanhas sempre são amplamente divulgadas nas redes sociais da agência e alertam sobre os benefícios do parto natural e os riscos que a cesariana sem indicação clínica acarretam à mãe e ao bebê após o procedimento cirúrgico.”

A SES (Secretaria de Estado da Saúde) diz que os serviços estaduais de saúde oferecem assistência humanizada às gestantes atendidas pelo SUS (Sistema Único de Saúde), garantindo o Plano Individual de Parto, elaborado para que a paciente possa optar por métodos naturais e menos invasivos que ofereçam conforto e bem-estar físico e emocional, desde que não haja risco à segurança e à saúde de mãe e filho.

O Ministério da Saúde também foi questionado sobre a realização de campanhas, mas não se manifestou.

PARTO CIRÚRGICO

Entenda quando a cesárea pode ser a melhor opção

Em situações como doenças maternas graves, alterações fetais como malformações e anormalidades nos batimentos cardíacos do feto

Se houver alguma intercorrência durante trabalho de parto, como descolamento prematuro de placenta e alterações na vitalidade fetal. O bebê pode ser muito grande para o tamanho da pelve da mãe ou em alguns casos o trabalho de parto pode não evoluir de forma satisfatória apesar das medidas tomadas

CAMINHO NATURAL

Os benefícios dos partos considerados normais

As principais vantagens são a rápida recuperação da mulher e a sua participação efetiva em todos os momentos

Para o recém-nascido, também é importante este tempo durante o trabalho de parto, no qual ele irá se adaptar de forma gradual ao ambiente extrauterino

Fonte: Rossana Pulcineli Vieira Francisco, médica obstetra e professora da Faculdade de Medicina da USP