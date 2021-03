Média móvel de mortes tem aumento de 126% nas duas últimas semanas na região

Estatísticas apontam média de óbitos por coronavírus 50% maior do que no pior momento da pandemia, em julho de 2020

A média móvel de pacientes que morreram pelo novo coronavírus (Covid-19) na região aumentou 126% nas últimas duas semanas. A média, que era de 24,29 óbitos por dia em 7 de março, aumentou para 55 vítimas diárias neste domingo, segundo dados do Seade (Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados).

Os números mostram o avanço da Covid-19 em um curto período de tempo, alcançando patamares que não haviam sido atingidos até o momento. A média móvel de falecimentos, registrada neste domingo, é 50% maior do que a do pior momento da pandemia no ano passado, em 29 de julho – naquele dia, foi de 36,5.

As informações foram compiladas pelo LIBERAL com base nos dados do Seade sobre o DRS-7 (Departamento Regional de Saúde) de Campinas, que também apontam uma crescente ocupação de leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), chegando a 94,5% no último domingo.

Prefeitura de Americana realiza ação de desinfecção no PA Covid-19, nesta segunda: escalada de mortes na região – Foto: Susy Coutinho / Prefeitura de Americana

A estatística móvel faz uma média entre os últimos sete dias e é comparada com a média de duas semanas atrás. Esse método é utilizado para minimizar o impacto dos finais de semana, quando as notificações são reduzidas.

Em entrevista ao LIBERAL, o médico Francisco Hideo Aoki, da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), afirmou que a situação atual é a consequência da falta de um “programa de ordem epidemiológica” que contemplasse a compra em massa de vacinas e a testagem da população em larga escala.

“O Brasil tem uma mega rede de vacinação, mais de 35 mil postos de saúde. Isso facilmente vacinaria a população em seis meses se tivesse o quantitativo adequado de vacina. Agora, do jeito que está, estamos diante de um verdadeiro genocídio da população”, afirmou.

Para o médico, já passou da hora de os municípios adotarem o lockdown para conter a disseminação do vírus. Ele pondera, no entanto, que o governo deveria financiar as famílias afetadas pelo fechamento do comércio para que elas sobrevivessem ao período.

“Um lockdown bem feito certamente teria efeitos monumentais, como o exemplo que nós observamos na cidade de Araraquara. Isso é muito bom, mas é difícil a situação dos prefeitos. Eu entendo isso, mas já passamos muito do tempo. Já deveríamos ter feito isso de maneira organizada no País inteiro e nos locais de maior incidência”, defende o médico.

Os dados do Seade ainda revelam que, dentre os 15 departamentos regionais de saúde, o de Campinas foi o quarto em que houve maior avanço nos óbitos nos últimos 14 dias. Em situação pior só aparecem Araçatuba (132,7%), Sorocaba (163,6%) e Barretos (179,7%).

“Você poderia testar todas as pessoas, isolando os contatos, testando-os para justamente bloquear a progressão da infecção no seio da população. Não temos vacina. Sinto muito em dizer que nós estamos em uma situação falimentar em termos de organização de saúde nessa questão da Covid-19”, completa.

O maior aumento na média móvel de óbitos, nas últimas duas semanas, foi registrado em Sumaré. O município saltou de 1,43 (7 de março) para 4,86 (21 de março), o equivalente a uma subida de 239,8%. A cidade tem ampliado a estrutura para tentar lidar com esse cenário, o pior dentre os municípios da RPT (Região do Polo Têxtil) no recorte recente.

Americana viu crescer em 143% a média móvel de falecimentos (1 para 2,43), enquanto Santa Bárbara d’Oeste teve alta de 30% (1,43 para 1,86). Hortolândia tem a segunda pior média móvel da região (2,57), mas ela só foi 5,76% maior do que a de duas semanas atrás (2,43).

Desde o início de fevereiro, Sumaré tem registrado casos de pacientes que morreram à espera de um leito de UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Foi o caso do frentista Antonio Carlos Colin, que faleceu no dia 8 de março, quando estava internado na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Macarenko.

Desde então a prefeitura anunciou a reativação do prédio do antigo Hospital Madre Theodora para receber 40 novos leitos de baixa e média complexidade. Mais unidades de alta complexidade foram ativadas no Hospital Estadual de Sumaré.