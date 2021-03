Média móvel de internações na região supera criação de leitos

A média móvel de pacientes internados em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) para casos do novo coronavírus (Covid-19) aumentou 44,1% nas últimas duas semanas na região de Campinas, superando o ritmo de criação de leitos no mesmo período, que teve aumento médio de 24,09%.

O dado mostra que as internações pela doença têm crescido quase o dobro que a capacidade do governo e das instituições privadas em criarem novas estruturas de alta complexidade. Isso faz com que a ocupação de leitos seja cada vez maior.

As informações foram compiladas pelo LIBERAL com base no arquivo de dados abertos disponibilizado pelo Governo do Estado. A reportagem comparou os índices apresentados pelo DRS-7 (Departamento Regional de Saúde) de Campinas, nos dias 1º e 15 de março – quando houve a última atualização na plataforma estadual.

A estatística móvel faz uma média entre o número do dia e dos seis anteriores, e é comparada com a média de duas semanas atrás. Esse método é utilizado para minimizar o impacto dos finais de semana, quando as notificações são reduzidas, já que há um número menor de funcionários de plantão.

Na região de Campinas, os dados apontam que, entre os dias 1º e 15 de março, cresceu de 614,14 para 885,14 a média móvel de internados em leitos de UTI, o equivalente a 44,1% de aumento.

Já a média móvel de leitos saltou de 796,29 para 988,14, revelando um crescimento de 24,09%, abaixo do avanço no número de pacientes nas estruturas de alta complexidade. Na região, a ocupação de leitos ficou em 89,7% (UTI) e 73,9% (enfermaria) nesta terça.

A consequência desse movimento é a pressão sobre os sistemas público e privado de saúde. Os boletins divulgados pelas prefeituras nesta terça mostram que, em Santa Bárbara d’Oeste, todos os leitos estão ocupados – tanto os com respiradores quanto os sem.

Já em Americana, a taxa geral de ocupação de leitos para Covid-19 é de 92% com respiradores (de 64, 59 estão ocupados) e de 88% de leitos sem respiradores (de 81, 71 estão ocupados).

Nesta terça, o Estado confirmou a ativação de dez novos leitos de UTI no Hospital Estadual de Sumaré já hoje. Além disso, até a próxima sexta-feira estão previstos outros dez leitos de alta complexidade e 36 de enfermaria no Hospital das Clínicas da Unicamp (Universidade de Campinas).

Até o dia 29 deste mês, ainda serão ativados 25 novos leitos de UTI adulto e cinco de enfermaria no AME (Ambulatório Médico de Especialidades) de Campinas. “A sobrecarga na rede de saúde já é uma realidade em diversos locais e os serviços do SUS esforçam-se para garantir assistência adequada e oportuna a todos”, disse o Estado em nota enviada ao LIBERAL.

Diante do aumento nas internações, o governo estadual ainda fez um apelo para que a população cumpra as diretrizes do Plano São Paulo. “É fundamental neste momento que a população fique em casa, seguindo as recomendações do Centro de Contingência. Isto é fundamental para evitar a transmissão do novo coronavírus e, consequentemente, que mais pessoas adoeçam e necessitem de atendimento hospitalar”, acrescenta.