McDia Feliz ocorre neste sábado em apoio à instituição de SB

O McDia Feliz, ação da rede McDonalds, chega a sua 30ª edição neste sábado (25) e na região ocorre em apoio à ede Feminina de Combate ao Câncer de Santa Bárbara. O valor da venda do BigMac nas lojas do McDonalds da Avenida Nossa Senhora de Fátima e Avenida Brasil, ambas em Americana, e na unidade Tivoli Shopping, em Santa Bárbara d’Oeste, serão revertidas para a entidade.

A coordenadora da campanha na região, Carla Bueno, explicou que os recursos arrecadados serão utilizados no projeto Promovendo a Vida, a ser executado pela Rede Feminina de Combate ao Câncer entre março de 2019 a fevereiro de 2020.

Uma extensa programação foi montada para a celebração do McDia Feliz na região e pode ser acessada no Facebook da instituição. A Rede Feminina de Combate ao Câncer, de Santa Bárbara d’Oeste, atende 35 crianças e adolescentes portadoras de câncer e se mantém com campanhas, eventos, o apoio de empresas e doações em geral.

Neste ano, o McDia Feliz, que chega a sua 30ª edição, amplia seu impacto social e beneficia duas causas de grande importância no Brasil: saúde e educação. Sendo assim, além do combate ao câncer infantojuvenil, a campanha também destinará recursos para o Instituto Ayrton Senna.

UNIVERSITÁRIOS

Alunos universitários ganharão horas complementares ao comprarem o BigMac. Carla diz que a ideia da participação dos universitários é incentivar a solidariedade entre os estudantes e, de certa forma, bonificá-los como uma maneira de retribuição. “Depois de comprar o Big Mac nos balcões dessas lojas, os alunos devem tirar uma foto do cupom paulista e mandarem para nós por e-mail, com nome completo e RG para colocarmos no certificado e assim garantir as quatro horas de atividades complementares”. Os cupons devem ser mandados para mcdiafeliz@redefemininasbo.org.br.