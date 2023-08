Máximas podem cair de 35°C para 20°C no fim de semana na região

Uma frente fria deve atingir a RPT (Região do Polo Têxtil) a partir desta sexta-feira (25), sendo que a possibilidade é de que as temperaturas máximas caiam de 35°C para 20°C no fim de semana.

A previsão é do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura).

Avanço de uma frente fria mudará o tempo na região – Foto: Arquivo_Liberal

Os últimos dias têm sido de forte calor em todo o Estado. Até esta quinta (24), há expectativa de que um novo recorde diário de temperatura seja estabelecido na região. O registro de dia mais quente de 2023 aconteceu em 16 de janeiro, com 33,5°C.

Já o contraste com o próximo fim de semana se dará por conta de uma massa polar. Na quinta, a máxima prevista é de 35°C e mínima, de 19°C. Na sexta, máxima de 31° e mínima de 20°. No sábado, com a influência da frente fria, a máxima esperada é de 24°C e a mínima de 15°C. Por fim, no domingo, a máxima será de 20°C e a mínima de 13°C.

“Na sexta, a gente terá um dia mais úmido, o que favorece algumas pancadas de chuva na região. Há possibilidade de acontecer. Mas a partir do fim de semana vamos sentir diretamente a influência da frente fria. Isso se deve tanto à entrada de ar frio por conta da condição chamada de pós-frontal, quanto à nebulosidade”, explicou Bruno Bainy, meteorologista do Cepagri.

MASSA POLAR

“Nas últimas frentes frias, a nossa região ficou muito na margem da massa de ar polar, então acabou influenciando muito pouco nas temperaturas ou praticamente nada. Mas dessa vez teremos a entrada do ar de origem polar que vai proporcionar esse declínio nas temperaturas”, completou.

Ainda segundo Bruno, no domingo há possibilidade “de chuvas mais generosas”, mas ele atentou que esta previsão ultrapassa o período de 72h e pode sofrer alterações ao longo da semana.