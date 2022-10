Massa de ar polar derruba temperaturas na próxima semana

Em Americana, até domingo, as mínimas devem permanecer estáveis em 20°C e as máximas em 32°C

O calor forte dos últimos dias deve dar uma trégua na semana que vem. Pelo menos esta é a previsão do CPTEC (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos), em todas as cidades da RPT (Região do Polo Têxtil), a partir da próxima segunda-feira.

Uma massa de ar de origem polar deve atingir todo o Brasil, derrubando as temperaturas e trazendo um frio atípico para a época.

“Vai ser uma temperatura muito baixa para a época, deve figurar entre os dias mais frios de novembro desde que iniciamos nossos registros e pode ser, sim, que tenhamos um recorde”, disse o meteorologista do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura), Bruno Bainy.

Em Americana, até domingo, as mínimas devem permanecer estáveis em 20°C e as máximas em 32°C. A partir de segunda a temperatura deve começar a cair para que, na quarta, a mínima prevista seja de 12°C e máxima de 18°C, segundo dados do CPTEC.

Também há expectativa de chuvas a partir desta sexta e até a próxima quarta. Além disso, Bruno atenta para a velocidade dos ventos: “Pode ser que atinjam em torno de 35 km/h, o que já pode sacudir as árvores, e rajadas de 50 a 60 km/h, o que pode colocar em risco as pessoas”.