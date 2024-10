Maria Fernanda Meneghel é a entrevistada do 1º episódio do LibaCast; assista

Empresária de Americana e fundadora do Instituto Rosa do Bem abriu o novo videocast do LIBERAL

O LibaCast, novo videocast do LIBERAL, estreou nesta quarta-feira (16) com participação de Maria Fernanda Meneghel, empresária de Americana e fundadora do Instituto Rosa do Bem, iniciativa que ajuda mulheres a prevenir, diagnosticar e tratar o câncer de mama.

Nos embalos da campanha Outubro Rosa, ela foi a primeira a ser entrevista pelo editor-executivo João Colosalle e pela colunista social Jucimara Lima, os apresentadores do LibaCast. Confira:

Os episódios são semanais, sempre às quartas, e podem ser acompanhados pelas plataformas: