Marcas nacionais passam a fazer parte do Club Class

O Grupo Liberal fechou parceria com 39 marcas nacionais e ampliou o leque de vantagens do Club Class, clube exclusivo para assinantes. Por meio dele, as pessoas têm descontos em estabelecimentos de gastronomia, entretenimento, saúde e bem-estar, serviços, lojas e eventos.

Criado há cerca de quatro anos, o clube do assinante oferecia, até então, benefícios vinculados apenas a nomes locais como drogarias, óticas, restaurantes, entre outros.

A partir de agora, os assinantes também poderão ter vantagens nas compras de marcas como Netshoes, Renner, Vivara, Americanas, Polishop, Hering e O Boticário. Ao todo, são 71 parceiros da RPT (Região do Polo Têxtil) e 39 nacionais.

Segundo Bruna Ramalho, supervisora de assinaturas do LIBERAL, o Club Class passa por uma reformulação. “Para ser parceiro do clube, as lojas têm que oferecer, agora, no mínimo 10% de desconto. E a grande novidade são os convênios com marcas nacionais”, afirma.

A supervisora de assinaturas do LIBERAL, Bruna Ramalho, com o cartão do clube – Foto: Marcelo Rocha / LIBERAL

Bruna explica que por meio de compras on-line, os assinantes que integram o Club Class poderão ter descontos e participar de promoções especiais realizadas pelos parceiros.

“Temos também a parte de entretenimento. Estamos fechando parcerias com cinema, teatro, shows e quem tiver a carteirinha do clube do assinante pode conseguir até 50% de desconto em eventos”, conta.

Diretor comercial do Grupo Liberal, Fernando Giuliani diz que com a pandemia, 57% da população criou novos hábitos e um deles é comprar pela internet. “Portanto, aumentando essa parceria, principalmente no digital, é uma vantagem que nosso assinante acaba tendo em relação aos demais consumidores porque além dos descontos, conseguirá participar de promoções especiais”, explica.

Giuliani enfatiza que grandes magazines estão fazendo promoção de até 20% exclusivo para o Club Class. “É um grande avanço, um trabalho que vem sendo desenvolvido com bastante estudo. E estamos procurando outras parcerias, principalmente, no segmento de saúde. Em breve teremos mais novidades”.

Como participar do Club Class

Para participar do Club Class, basta ser assinante do LIBERAL. O cartão pode ser solicitado presencialmente, em horário comercial, no balcão do jornal. Dependentes dos assinantes participantes do Club Class podem utilizar o cartão do titular mediante apresentação de documento que comprove o parentesco. Mais informações pelo telefone (19) 3471-0302.